"Это было круто": Юрий Дудь рассказал, как встретился с геями

33-летний блогер Юрий Дудь признался, что еще 14 лет назад был ярым гомофобом, но один интересный случай навсегда изменил его мнение о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации.

В 2006 году 19-летний Юра отправился с другом в Европу и оказался в Париже. Там они встретили третьего друга, выпили по бутылочке вина за встречу и пошли гулять по городу.

– Это было за два дня до отъезда, не было еще кредитных карт. Ты сколько наличных взял с собой, столько у тебя и было, – рассказал Дудь в шоу «Что было дальше?» – У нас почти все закончилось, поэтому мы голодали, досуг у нас был довольно ограниченный. Друг говорит: «Давайте сходим в квартал Маре, там красиво». И мы пошли. На подходе выяснилось, что Маре – это главная гей-цитадель Европы. Это место, где полным-полно гей-клубов. И кто-то из нас троих говорит: «Слушайте, но если здесь есть гей-клубы, давайте зайдем!»

Реагируя на смех и шутки других участников шоу, Дудь заметил, что сделали они это исключительно из журналистского интереса. В итоге в один из клубов их не пустили за слишком мужественный вид, а в другом оказалось не интересно. На выходе их окликнула пара русскоговорящих геев, один из которых был похож на Бориса Моисеева, и пригласила в гости, мол, посидим, выпьем...

– Мы говорим: не-не-не-не. 2006-й год, я и мой друг – жесткие гомофобы, – рассказал Дудь. – И они уходят вдаль, мы все, попрощались... И я говорю, блин, пацаны, мы жрали последний раз сегодня в шесть вечера, а сейчас уже начало второго ночи... Давайте сходим, нас никто там не тронет, но, может, хоть покормят. Реально лавэ просто нет и взять его негде.

И когда незнакомцы уже отошли на приличное расстояние, Дудь крикнул им: «Стойте! Мы передумали». И вся компания отправилась в апартаменты геев.

– Мы заходим в квартиру, закрывается дверь, сели за стол, и мой друг тут же говорит: «Мужчины, хочу предупредить, если в мою сторону будут какие-то поползновения, за этим сразу идет удар в челюсть». И один из хозяев квартиры говорит: «Дружок, спокойно, среди вас есть только один гей». И показывает на нашего французского друга.

Так неожиданно Дудь узнал правду об ориентации своего давнего товарища, которого даже никогда ни в чем таком и не подозревали.

– Это была очень крутая ночь, и вот с той самой ночи я перестал быть гомофобом. Мы отлично провели время: куча историй, винишко, нас накормили, никто ни к кому не подкатывал... Я выходил оттуда с полной уверенностью, что геи – отличные чуваки, и я зря их боялся, – признался Дудь.