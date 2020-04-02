Маша Распутина о пропавшей дочери: Она сидит на карантине из-за коронавируса

Новость о том, что младшая дочь Маши Распутиной пропала, шокировала поклонников певицы. Напомним, что 19-летнюю Марию, названную в честь мамы, не могут найти подруги. Одна из них обратилась к самой звезде, написав ей сообщение в социальных сетях. Мария Распутина рассказала о местонахождении своей дочери Sobesednik.ru

– Хочу успокоить общественность: с Машей все хорошо, – говорит Распутина. – Я действительно читала сообщение этой девушки, что она разыскивает мою дочь. В возрасте Маши разное случается. Быть может, дочь просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь.

По словам Распутиной, ее дочь Маша сейчас находится в загородном доме вместе с певицей.

– Маша на карантине, который ввели в России, – продолжает Распутина. – Его необходимо соблюдать, потому что ситуация с коронавирусной инфекцией действительно очень серьезная. Мы не выходим из дома. Я занимаюсь спортом, читаю книги и смотрю турецкие сериалы. Береженого Бог бережет. Гулять сейчас нельзя – только безумные это делают.