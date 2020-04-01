Пропала младшая дочь Маши Распутиной

В семье Маши Распутиной неприятности. На сей раз – с младшей дочерью Машей, которую назвали в честь легендарной певицы.

В социальных сетях 19-летную Марию разыскивают подруги. Одна из них – Кристина, от безысходности обратилась к самой Распутиной. Девушка переживает, что Мария-младшая долгое время не выходит на связь.

Сообщение Кристины тут же удалили администраторы певицы. Сама звезда на связь не выходит.

Маша – младшая дочь Распутиной от брака с бизнесменом Виктором Захаровым. После ее рождения певица на время ушла со сцены, занявшись ее воспитанием. В прошлом году Маша отметила 18-летие. По окончании школы девушка решила не идти по стопам мамы, а стать журналистом. Во всех интервью Распутина подчеркивала, что находится с дочкой в дружеских отношениях.