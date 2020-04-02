Бородина вмазала Собчак, открывшей тайну про измену мужа ведущей "Дома-2"

Телеведущая Ксения Собчак неосторожно обмолвилась о личной жизни своей коллеги Ксении Бородиной.

В своем шоу «Осторожно, Собчак!» она заметила, что в паре «Бузова и Бородина» последняя начала заметно проигрывать. Зрители, как оказалось, больше симпатизируют глупенькой Бузовой. И вряд ли только потому, что ей не везет в любви, ведь у Бородиной личная жизнь тоже сложная.

– У нее вот муж изменял, потом вернулся, она его простила, – открыла семейные тайны Бородиной Собчак.

Бородина и сама несколько лет назад говорила, что ее предали, хотя и не выносила свои проблемы на публику. Речь шла о нынешнем супруге телеведущей Курбане Омарове, которого Ксения Бородина в конечном счете простила.

Услышав, как Собчак открыто обсуждает ее супруга, Бородина не преминула резко ответить. Ее до глубины души возмутило поведение коллеги, которая никогда не выбирает слов и не считается с чувствами других людей. В своем строис в Инстаграм Бородина написала: «Ксюшу, видно, не отпускает, она опять вспомнила про моего мужа, как когда-то она вспомнила это при моих детях на премии... Я вот ее ситуации с мужьями никогда не комментировала».

Это уже не первый конфликт телеведущих, они постоянно подкалывают друг друга в своих интервью, а напряжение между ними существует еще со времен совместной работы на проекте «Дом-2».

На защиту Бородиной встал создатель «Дома-2», продюсер Валерий Комиссаров. Он назвал ее по-восточному сексуальной, умной, прямолинейной и заметил, что она полная противоположность Собчак.

– Это я придумал ей фамилию, – припомнил Комиссаров. – Она была Амоева. Ксения была и остается безумно сексуальной, при этом она прямолинейна, спокойная.