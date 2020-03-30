"Маленький, чтобы знать": Разин ответил Галкину про нефтескважину Пугачевой

Заявление о том, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров имеют долю в нефтяном бизнесе, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Даже Максим Галкин не смог пройти мимо слов Андрея Разина, который впервые рассекретил тайный доход Примадонны.

«Адресок скважины не подкинете, хоть будем знать, где деньги наши», – написал Максим.

Разин не удивился тому, что Галкин не знает о нефтяном бизнесе своей супруги. Видимо, в паре нет сильного доверия.

– В том, что Максим не знает, нет ничего удивительного, – заявил Разин корреспонденту Sobesednik.ru. – Это тайна Аллы Борисовны. Он же очередной ее муж. Может, завтра она с ним разведется? Зачем она будет рассказывать ему обо всем, что у нее есть?

Максим не созрел: он еще маленький, – продолжает Андрей. – Хотя я к нему хорошо отношусь. Когда наш солист Юра Гуров служил в армии, отец Галкина был генерал-полковником. Он как-то приехал в Подмосковье на наш концерт вместе с семьей. На первом ряду сидели его отец, мама, брат и сам Максим, которому тогда было двенадцать лет. Сидели на первом ряду и хлопали «Ласковому маю».

Галкин пока еще ребенок, поэтому ничего не знает о нефтяной вышке Пугачевой. А Алла Борисовна – еще тот монстр. Наверное, Галкин у нее еще не в таком доверии. Может, когда-то, лет через 30 или 50, Максим почитает завещание Пугачевой и увидит, что скважина-то на самом деле есть.