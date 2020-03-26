Успенская заявила о разрыве отношений с дочерью, решившей сменить имя

Любовь Успенская окончательно порвала с дочерью, решившей сменить имя

Новость о том, что единственная дочь Любы Успенской Татьяна Плаксина решила сменить имя, повергла шоубизнес в шок.

Татьяна заявила, что устала от своего имени, указанного паспорта. Девушка планирует стать Пача Тати – в переводе «Дочь Земли». Это имя ей дал несколько лет назад шаман.

Татьяна Плаксина / фото: Instagram

Любовь Успенская отнеслась к желанию дочки весьма благосклонно.

– Таня может делать абсолютно все, что хочет, – говорит Любовь Залмановна. – Она свободная птица, у нее свободный полет. Пусть выбирает любое имя, лишь бы она была счастлива.

«Королева шансона» также заявила, что потепления в отношениях с дочкой у нее пока не произошло. Плаксина сейчас живет вместе с отцом в Америке и совсем не общается с матерью.

– Я не слежу за тем, что она делает, – продолжает Любовь Залмановна. – В ее прямые эфиры в социальных сетях тоже не захожу. Мы порвали с ней все отношения.

Напомним, что конфликт в звездном семействе разгорелся из-за появления Татьяны в эфире одного из ток-шоу. Девушка обвинила мать в том, что она лишает ее свободы, и назвала Успенскую тираном. Откровения Татьяны стали для «королевы шансона» настоящим ударом. Певица перенесла микроинсульт, а после отправила Татьяну в Америку к отцу, как та и хотела.