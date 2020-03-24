Жена бросила cолиста Little Big из-за служебного романа?

Слухи о том, что супруга лидера группы Little Big Ильи Прусикина бросила его незадолго до отборочного тура на Евровидение, ходят уже несколько недель. Однако теперь их подтвердили преданные поклонники пары.

Так, под одним из фото, которое разместила супруга музыканта Ира Смелая, одна из ее фанаток задала вопрос «Почему ты не с Ильей?»

Супруги и впрямь перестали появляться вместе и вот уже больше двух месяцев не выкладывают совместные фото. А посты Иры Смелой становятся все грустнее и грустнее день ото дня. Напомним, у пары есть маленький сын Добрыня, воспитанием которого занимается Ирина.

Другая поклонница в комментариях к посту сообщила: «Они расстались. Илья изменил ей с Соней (вокалистка группы Little Big. – Ред.). Их знакомые так сообщили в прямом эфире».

Примечательно, что Смелая не удалила этот коммент и не стала его опровергать. Более того, Соня Таюрская, о которой идет речь, находится у Смелой в друзьях и активно лайкает каждый ее пост.

Поговаривают, что, узнав об измене, Смелая просто уехала от мужа, но разводиться не решилась – из-за ребенка. Плюс у супругов совместный музыкальный бизнес: Ира Смелая поет и записывает клипы, она известна меломанам под псевдонимом Tatarka.

Интересно, что всего пару лет назад об Илье Прусикине мало кто знал, а сам он и подумать не мог о таком оглушительном успехе. Теперь же он едва ли не самый популярный в стране исполнитель. Возможно, поэтому его законная супруга все еще не подала на развод и надеется на примирение.