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Солист Little Big рассказал о диарее на сцене и "сексе" с фанаткой

Шоу-бизнес
19:05, 12 марта 2020

Илья Прусикин / кадр из клипа Youtube
Илья Прусикин / кадр из клипа Youtube

34-летний Илья Прусикин, солист группы Little Big, которая представит в 2020 году Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, рассказал о происшествиях, случавшихся с коллективом на гастролях.

Мало того, что поклонники, оказывается, постоянно пытаются развязать музыкантам шнурки, чтобы взять себе на память, периодически выпрыгивают на сцену и даже отламывают кумирам ногти, они еще и оставляют на телах солистов подозрительные следы.

Так, однажды фанатка расцарапала Прусикину грудь так, что было страшно возвращаться домой, уж очень сильно эти следы напоминали последствия бурного секса. Прусикин не рассказал, как отреагировала на произошедшее его супруга и поверила ли в историю с буйной фанаткой, но с тех пор он старается держать дистанцию и близко к поклонницам не подходить.

Вообще, неприятные казусы с группой Litle Big случаются регулярно.

– Лет пять назад мы играли в клубе, – рассказал Прусикин в ютуб-программе «Бар в большом городе». – У нашего диджея началась диарея. И он как бы… нагадил прямо на сцене, за пульт спрыгнул и... прям там.

А вокалистка коллектива Софья Таюрская вспомнила, как отравилась устрицами и за 15 минут до выступления лежала под капельницей. Но ее все равно стошнило прямо во время концерта. Благо девушка успела убежать за кулисы и попросить у помощников ведро. 

Прусикин также признался, что всегда боится, когда фанаты дарят еду. Ему кажется, что пища может быть отравлена, поэтому он никогда не пробует ни печенье, ни торты, которые ему преподносят.

Еще Илья рассказал, как однажды их менеджер перестарался и заключил договор о выступлении на детском празднике. Музыканты как только не ухищрялись, чтобы не произнести матерные слова в текстах, а в зале в это время кружились девочки в бальных платьях с ангельскими крылышками.

– Было очень странно и неловко, но мы отыграли нормальный концерт, и нам даже вручили какую-то детскую премию, – смеется Прусикин.

Рубрика: Шоу-бизнес

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