Певица Азиза спасается от коронавируса пятью кг лаврушки и двойной маской

Певица Азиза на карантине. Певица активно следит за новостями о распространении коронавируса. Пандемию она встретила во всеоружии.

– Я знаю уникальный способ против всех болезней, – говорит Азиза. – Его использовали издавна в Узбекистане. Берешь два листика лаврового листа, ополаскиваешь их горячей водой и кладешь на язык. А потом надкусываешь зубами в течение трех-пяти минут. Такую процедуру нужно проводить дважды в день: утром и вечером. Лавровый лист обладает уникальными свойствами, в том числе антисептическими, которые прекрасно сражаются со всеми вирусами. Я такой метод практикую уже на протяжении многих лет и почти никогда не болею. Против коронавируса лаврушка тоже очень эффективна.

В разгар эпидемии артистка попросила племянника купить ей аж пять килограммов лаврового листа. Она разложила пучки с лаврушкой по всему дому.

– Если мне изредка приходится выходить из дома, надеваю маску собственного изготовления, – говорит Азиза. – Смачиваю ее настойкой прополиса, которую покупаю в аптеке. Чтобы не пугать людей и выглядеть красиво, сверху надеваю вторую.

В разгар эпидемии Азиза времени не теряет. Она изучает английский язык и вовсю готовится к свадьбе, которая должна состояться уже в самое ближайшее время.

– Все вопросы решаю по телефону, – заявляет звезда. – На улицу почти не выхожу: появляюсь в редких случаях. И от этого не страдаю.