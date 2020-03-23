Филипп Киркоров признался, что стремительно лысеет

Как и многие артисты, Филипп Киркоров отменил свои выступления из-за коронавируса. Он рассказал подписчикам, что вынужденный простой его не очень радует. А еще 52-летний «король эстрады» признался, что… стремительно лысеет.

Многие заметили, что в последние месяцы Филипп Бедросович сбросил вес и прекрасно выглядит. Певец рассказал, как заботится о своем здоровье. Недавно, например, друзья привезли ему из Америки домашние тесты-полоски на коронавирус.

– Надо выдавать кровушку, как при диабете, – пояснил певец. – И капаешь на такую штучку, как тест на беременность, и ждешь 10 минут – зараженный или нет. Бог миловал сегодня.

Филипп рассказал, что подруга Яна Рудковская прислала ему защитную маску, но та оказалась с цветочками, один из которых сразу отвалился. Киркоров назвал подарок «миленькой диоровской байдой от Янки».

Фото: Instagram

Филипп также посетовал, что его волосы с возрастом стали не такими густыми, как в молодости. И сравнил свою шевелюру с редкой челкой.

По словам артиста, на время карантина он запретил домашним покидать дом: дети целыми днями занимаются английским с преподавателем, а он общается с друзьями исключительно по телефону и принципиально не смотрит телевизор, чтобы не поддаваться панике.

– Мои концерты «рожденческие» перенесли на осень, это так ужасно, так жалко, – печально сообщил Филипп. – Я же приготовил новые песни ко дню рождения, сюрпризы, столько планов было на май...

Певец во всеуслышание попросил у Господа работы, потому что из-за пандемии не сможет приступить к привычной деятельности как минимум несколько месяцев.

– Может, нам надо подумать о вечном, что-то переосмыслить, полюбить себя, – многозначительно сказал Киркоров. – Сейчас самое время, чтобы полюбить себя. Мы почему-то любим всех, а себя как-то забывали. Сейчас время – пожрать хорошо, наесться, чтобы обтянуло все, а потом похудеем, ничего... Сейчас главное – кайфануть, из этого момента извлечь пользу.

На вопрос подписчиков о том, как Филиппу удалось привести себя в такую прекрасную форму, певец ответил, что перешел на специальный режим питания.

– Не жрать, – хохоча, заявил он. – Но вообще – это 16-часовая диета. Самая лучшая, она меня держит. Ну и, конечно, пришлось отказаться от газировок. Я практически отказался от кока-колы – баночка в день. А раньше мог выпить и 3, и 5 литров, и даже больше.