Дочь Анастасии Заворотнюк обвинили в желании заработать на болезни мамы

Внезапную активизацию Анны Заворотнюк в соцсетях с рассказами о состоянии ее мамы Анастасии Заворотнюк подписчики девушки объяснили желанием заработать.

В последние пару недель 24-летняя наследница известной актрисы решила всерьез заняться своим блогом в Инстаграм: Анна вовсю изучает реакцию аудитории, пытаясь найти подходящий «контент».

После известий о тяжелом заболевании Анастасии Заворотнюк ее дочь Анна несколько месяцев хранила молчание. Однако недавно начала усиленно развивать свой Инстаграм-аккаунт. Сначала Анна выложила несколько душераздирающих постов о своих переживаниях, о черной полосе в жизни и о том, как они всей семьей молятся за здоровье мамы. Активность в блоге выросла с космической скоростью. Благодаря многочисленным публикациям в СМИ Анна удвоила количество подписчиков буквально за неделю.

Тогда Заворотнюк-младшая решила продолжать публикации, рассказывая читателям о своей личной жизни. Сначала девушка выложила пост о музыкальных предпочтениях, потом поделилась размышлениями о том, что же такое счастье, женская красота, призвав подписчиков делиться своими мыслями, а затем прочла стихотворение Пушкина, вызвав бурю положительных отзывов.

Анна честно призналась, что хочет узнавать своих подписчиков лучше и делиться с ними своими переживаниями, потому что от этого ей становится легче. Каждый раз она «тестирует» публику, спрашивая, нравится ли пользователям соцсети темы, которые она затрагивает.

– Пытаюсь найти точку опоры и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую маму на свете, – написала Анна в одном из свежих постов.

Однако не все читатели приняли ее неожиданную активность за чистую монету. Многие усмотрели в действиях девушки желание набрать бесплатную аудиторию на волне интереса к ее знаменитой маме и начать зарабатывать на рекламе в блоге. Отчасти это быстро подтвердилось. Анна уже пропела дифирамбы клинике красоты, зачем-то пояснив, что на самом деле «это не реклама».

Девушка охотно отвечает на комментарии подписчиков, упорно игнорируя вопросы о том, где она сейчас находится – в России или в Италии, где она не так давно путешествовала. Анна не устает благодарить буквально каждого комментатора, отчего создается впечатление, что либо блогом Ани занялись копирайтеры, либо она оказалась в самоизоляции из-за вируса. Уж слишком много времени она стала проводить в сети.

Интересно, что брат Анны – 19-летний Майкл – не только не комментирует посты сестры, но и не ставит лайки. О его нынешнем местонахождении ничего неизвестно. Последняя информация, проходившая о сыне Анастасии Заворотнюк в СМИ, касалась его обучения в американской школе-пансионате TASIS в Швейцарии.