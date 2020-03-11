Тилль Линдеманн даст в столице два концерта за день из-за мер в связи с COVID-19

Группа Lindemann лидера Rammstein Тилля Линдеманна 15 марта выступит в Москве с двумя концертами вместо одного.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение организатора мероприятия, компании Volkov PRO, это связано с запретом массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек.

Оба концерта пройдут на «ВТБ-Арене» 15 марта, начало заявлено на 15:00 и 19:00. Купившие билеты на концерт смогут посетить одно из выступлений, при этом число зрителей на каждом из них не превысит максимально допустимое. «Для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета», – подчеркивается в пресс-релизе.

По словам организаторов, решение было принято компанией совместно с музыкантами. Отмечается, что сделано все возможное, чтобы концерт состоялся и прошел в безопасной обстановке.

В проекте Lindeman, помимо лидера Rammstein, задействованы шведский музыкант, лидер группы Hypocrisy и создатель проектa Pain Петер Тэгтгрен. Концерт в столице пройдет в рамках тура по пяти городам России в поддержку их совместного альбома F&M.