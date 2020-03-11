Группа "Порнофильмы" лишилась площадки в Челябинске из-за претензий МВД

Челябинский клуб «Галактика развлечений» расторг договор с организаторами концерта группы «Порнофильмы», пишет 74.ru.
Причиной такого решения стала проверка проведенная местной прокуратурой по запросу МВД. В полиции утверждают, что тексты группы пропагандируют употребление наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям. При этом афиши мероприятия отмечены маркером «16+». В МВД настаивают, что в данном случае речь идет о нарушении закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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Екатеринбург! Спасибо! До встречи 12 марта на втором концерте в Свободе Концерт Холл. #порнофильмы 📸 @alisa_volosnikova
Директор и гитарист группы Александр Русаков заявил, что концерт 11 марта в Челябинске все равно состоится. Зрителям по смс или по электронной почте сообщат, где пройдет выступление, уточняет «Подъем».
Похожие проблемы у коллектива складываются с концертом в Екатеринбурге 12 марта, где с претензиями к группе выступил Уральский родительский комитет. Однако и там музыканты не собираются отменять выступление.