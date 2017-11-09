Рок под запретом: город семьи, любви и верности против группы "Порнофильмы"

Почему подмосковная панк-группа «Порнофильмы» не смогла выступить во Владимирской области, выяснял Sobesednik.ru.

Чиновники и силовики в российских регионах продолжают мнить себя хозяевами умов молодежи.

«Порнофильмы» в последние годы стали одной из заметных команд российского панк-рока. Наукоград Дубна, вотчина физиков-ядерщиков, породил эдаких интеллектуальных панков – они не курят, не пьют, веганы, читают Мандельштама, Ахматову, Цветаеву. И считают происходящее сегодня в России порнофильмом.

В Муроме концерт свернули по старой, уже опробованной схеме: через звонок владельцу площадки с угрозами. Кабинетным начальникам не понравился репертуар: «Порнофильмы» поют о свободе в России, о непростой жизни и даже – о боже! – о Путине. Жестко, хлестко, честно, но никакого экстремизма, хотя именно борьбой с экстремизмом прикрылся прокурор города, прислав владельцам «Арт-бара 111», где должна была выступать команда, «предостережение». Сославшись на «информацию УФСБ России по Владимирской области», прокурор побил все рекорды по числу упоминаний слова «экстремизм» на листе А4 и вряд ли не знал, что список экстремистских организаций имеет право пополнять только суд и что «Порнофильмы» в этот список не входят. А если не знал, то как же он попал в прокурорское кресло?

Муромская история приятно удивила тем, что владелец «Арт-бара 111» Татьяна Макурина сразу честно рассказала о том, как все было: как к ней приходила вполне конкретная чиновница Анна Шишкина (страна должна знать своих героев), рассказывала про экстремизм и фашизм (!), а потом пришлось идти в прокуратуру, где сидели сотрудники ФСБ, на разговор. «Тексты песен панк-группы «Порнофильмы» пропагандируют асоциальный образ жизни, прививают недоверие и ненависть к органам государственной власти и правоохранительным органам» – прокурорские пассажи легко заткнут за пояс даже легендарные кляузы твердолобых советских партработников.

Муром – город небольшой, у Татьяны это единственный бизнес, на ней трое детей, а на то, что клуб можно потерять, заботливые слуги народа из города любви, семьи и верности ей уже недвусмысленно намекали. Денег, по ее словам, клуб особо не приносит, но открыли его только в феврале и «столько сил в него вложено».

– Я только сейчас немного отошла от этой истории, – рассказала Татьяна «Собеседнику». – Мы пытались поменять площадку – все-таки музыканты уже ехали к нам, билеты раскупили. Перенесли концерт в Выксу. До 16 часов решили никому не говорить, где именно он там пройдет – ни зрителям, ни даже музыкантам. Но уже в 12 мне позвонил администратор этого заведения. Узнали. И Выкса тоже соскочила.

Смелые и решительные, когда дело касается неофициальных звонков с угрозами, кабинетные борцы за нравственность и стабильность государства Российского моментально сдуваются, как только их просишь обосновать свою позицию публично.

– Я не даю никаких интервью, – сказала «Собеседнику» та самая Анна Шишкина? председатель комитета по предпринимательству, развитию потребительского рынка муромской администрации.

– Звоните Евгению Олеговичу, – отчеканили в приемной городской прокуратуры. – Он помощник прокурора.

– Звоните в приемную, – отфутболивает Евгений Олегович. – Может быть, вас соединят с прокурором.

– А вы не в курсе ситуации?

– Я не знаю, о чем вы меня хотите спросить.

В приемной, выслушав, повесили трубку.

В прошлом году у «Порнофильмов» возникли аналогичные сложности в областном центре, и концерт удалось провести только чудом. Схема та же: звонки с угрозами в адрес хозяев площадок и отмена.

– Тогда только в третьем по счету заведении Владимира нашелся не такой пугливый хозяин, – рассказал лидер коллектива Владимир Котляров, которого мы застали в гастрольном туре по Центральной России. – Он объявил, что все это будет в формате частной вечеринки. Зрителей запустили и двери закрыли. Но к клубу были стянуты сотрудники полиции. Нас обвиняют в том, что мы фашисты и нацисты, но мы как раз против фашизма и нацизма. Экспертиз наших песен не было. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, где мы живем и что происходит. Ничего со времен СССР не изменилось. Цензура возвращается. Может, не везде: мы надеемся, что это разовые акции.

Цитаты из «Порнофильмов»

Накопленный опыт бездарно утрачен,

Мы снова слепы,

И чешутся плечи по шлепкам одобрения

Серой толпы.

* * *

О стену горох.

Стерпим, промолчим.

С нами Путин и с нами Бог –

Плакать нет причин!

* * *

Правильно думай,

Правильно чувствуй,

Сердцем в могиле,

Душой в тюрьме.

Это Россия – Россия для грустных,

Ни выбора, ни перемен.

P.S. «Собеседник» будет следить за судьбой муромского «Арт-бара 111», который, судя по страничке в «Контакте», весьма популярен у местной молодежи.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2017 под заголовком «Молодежь оставили без "Порнофильмов"».