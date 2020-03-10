У Димы Билана нашлась 50-летняя любовница. Кто она?

Поклонники Димы Билана в шоке: популярная 50-летняя блогер Лилия Абрамова, известная под ником TatarkaFM, не стесняется говорить о любви к известному певцу. Так, в одном из комментариев к совместному фото с Димой Биланом она призналась ему в любви и ниже пояснила, что он... ее любовник.

«Люблю тебя, пацанчик. Ну ты помнишь, что я тебе говорю все время», – написала блогер под снимком.

А когда Дима ответил ей «Как же я вас полюбил», Лилия без стеснения заметила: «Дома поговорим!»

Один из комментаторов заинтересовался такой игривой перепиской и спросил: «А Билан твой муж?». На что Абрамова ответила коротко: «Нет, любовник».

Поклонники блогерши сочли это шуткой, ведь известно, что все ее семейство не гнушается хайпом. Младший сын Татарки пародирует в Инстаграм Грету Тунберг, старший Алан танцует на камеру эротические танцы в блестящем топе.

Так, например, недавно Алан выложил в сеть откровенное фото с другим мужчиной, который нежно проводит пальцем ему по губам, и подписал снимок так: «Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким нужен секс».

Подписчики, глядя на двух парней в розовых трусах, разразились критикой. А сама мама в комментариях назвала парней придурками и дебилами.

Не понравилось фото и младшему брату Алана. Тот написал, что это, конечно, смешно, но уже перебор.

Возможно, многим показались перебором и шуточки о любовных отношениях Лилии Абрамовой с Биланом. Хотя учитывая, что она входит в первую десятку российских блогеров, певцу такая реклама только на руку.