Тихонов не будет судиться с Губерниевым за "стукача" и "губошлепа"

«Старый пердун», «губошлеп», «идиот», «стукач» – вот неполный список любезностей, которыми обменялись комментатор Дмитрий Губерниев и четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Global Look Press

По версии комментатора, прославленный ветеран во время чемпионата мира в Италии рассказал кому не надо о том, что личный тренер нашего чемпиона Александра Логинова прошел к трассе по чужой аккредитации, взятой у украинского коллеги. Эта ситуация привела к обыскам с участием полиции. Тем не менее в официальном протоколе, который Дмитрий выложил в телеграм, не сказано, что информацию выдал именно Тихонов.

Пока что в конфликте поставлена точка. Тихонов не подтвердил «Собеседнику», что намерен обращаться в суд с жалобой на клевету, сославшись на то, что находится в Белоруссии.

– Я читал этот текст, там не все однозначно. Перевод абсолютно некорректный, – рассказал руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. – В передаче аккредитации никогда не было ничего криминального. Тренеры занимаются взаимовыручкой и помогают друг другу. Если кому-то нужно пройти к трассе, можно и поделиться. Никто не мог знать заранее, что за эту формальность так зацепятся.

– Почему вообще нужно было брать чужую аккредитацию?

– У Союза биатлонистов России есть своя квота по их количеству. Кому именно они выдаются – решают они сами. Личные тренеры, такие как Александр Касперович, не считаются частью сборной России. Им аккредитация не достается. Я считаю, что Союз биатлонистов допустил большую ошибку. Когда речь о ведущем биатлонисте Логинове, который рассчитывал на медали и завоевал их, можно было бы заменить одного человека и взять его тренера, ничего страшного не случилось бы. Александр очень уверенно себя чувствует психологически при своем тренере, но это никто учитывать не стал.

В конце прошлой недели стало известно, что Александр Логинов может пропустить следующий этап Кубка мира в Холменколлене из-за того, что был освистан норвежскими болельщиками как раз по ходу чемпионата мира в Италии.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2020 под заголовком «Тихонов не будет судиться с Губерниевым за "стукача"».