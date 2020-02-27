Экс-стилист Пугачевой и Джулии Робертс: "Степаненко – Шапокляк крашеная!"

Новый образ Елены Степаненко – одна из самых обсуждаемых тем в шоубизе.

После развода с Петросяном Елена Григорьевна заметно похудела и сменила имидж. Впрочем, бывшего стилиста Аллы Пугачевой и Джулии Робертс – Джорджа Ровалса – изменившаяся юмористка не вдохновляет.

Об этом мастер, от которого раньше «досталось» и нынешней жене Петросяна Татьяне Брухуновой, рассказал корреспонденту Sobesednik.ru.

– Степаненко – Шапокляк крашеная! – уверяет Джордж. – Вкуса у нее как не было, так и нет. Ей надо полностью все менять: и цвет волос, и укладку, и макияж тем более. Я не знаю, кто ее так рисует?! Ужас вообще! Но это не только ее проблема. У наших звезд вообще беда со вкусом. Сколько не советуй нашим артистам, они ничего не хотят. Поэтому как ходят чучелами, так и будут продолжать.

В свое время Джордж работал со Степаненко. Вместе они кропотливо трудились над имиджем юмористки.

– Я Степаненко обслуживал несколько лет, – продолжает Джордж. – У нас был общий друг, один знаменитый парикмахер. Вот он нас свел. Она потом ко мне привела Воробей, Регину Дубовицкую. Когда я ее делал, Степаненко меня слушалась. Потом мы разошлись – я не мог бегать за ней.

Изменившуюся Степаненко уже называют самой завидной невестой на эстраде. Впрочем, Ровалс лишь смеется над этим утверждением.

– Кого она может в таком образе возбуждать? – вопрошает стилист. - У вас глаза где? Что с Петросяном была, что без него – ничего не меняется. Ей надо побольше денег тратить в парикмахерских. Но они все жалеют, они жадные, не любят платить.

– С вами-то Степаненко, наверное, была щедрой?

– Да уж! «Щедрой»! Бублик с дырочками получал. Мне лучше с рублевскими клиентками работать. Обслужу одну – и денег хватит надолго.