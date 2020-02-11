Экс-стилист Пугачевой назвал жену Евгения Петросяна "чучелом"

Стилист Джордж Ровалс, работавший со многими мировыми звездами, вынес свой «модный приговор» Татьяне Брухуновой, молодой жене юмориста Евгения Петросяна. И этот приговор беспощаден.

Татьяну Брухунову считают знатной модницей. Она регулярно рассказывает своим подписчикам в соцсетях про модные тренды и показывает свой роскошный гардероб. В нем — исключительно брендовые вещи стоимостью от ста тысяч рублей.

Впрочем, стилист Джордж Ровалс только посмеивается над этим.

— Я с такими обезьянами не дружу, — говорит Джордж. — После Джулии Робертс работать с такими, как Брухунова, не могу. Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не бывают такими! Что зацепило в ней Петросяна? Старик зацепил малолетку, вот и все!

Джордж Ровалс // фото: Global Look Press

Джордж Ровалс — один из самых именитых стилистов России. В свое время к нему обращались за помощью звезды первой величины, включая Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова. Работал он и с мировыми знаменитостями. Среди его клиентов — Тина Тернер, Джулия Робертс, Саманта Фокс, Софи Лорен.

А вот помогать Брухуновой он не торопится:

— У нее денег на меня не хватит, — говорит Джордж. — Вообще весь шоу-бизнес надо менять. Только Алла Пугачева и Гурченко — неприкасаемые. Вот они могли позволить себе все. А другие — нет.