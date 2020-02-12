Звезда "Триггера" видит единственного сына шесть раз в месяц

На «Первом канале» стартовал сериал «Триггер». Одну из главных ролей в нем сыграл актер Роман Маякин, у которого и самого в личной жизни разворачиваются нешуточные страсти.

Роман Маякин 11 лет жил в гражданском браке с бизнесвумен Еленой Кулевой. Они воспитывали сына Михаила. Не так давно пара решила расстаться, и теперь встречаться с ребенком для актера проблематично:

— У меня есть шесть дней в месяц, когда я вижусь с сыном, — говорит Роман. — Ему уже восемь лет. Он взрослый, поэтому мы в принципе с ним всегда на связи. Но сейчас у меня был долгий проект, я уезжал из Москвы на шесть месяцев. Поэтому в основном общались по телефону.

Чтобы общаться с сыном, актеру пришлось полностью изменить свою жизнь. Первый, кому Роман Маякин рассказал об этом, — журналист Sobesednik.ru.

— Я человек, который никогда ничего не планировал, — делится Роман. — У меня все всегда происходило стихийно. Но жизнь поменялась, и теперь приходится планировать. В том числе и для того, чтобы уделять время ребенку.

Надо отметить, что для Романа сын Михаил — единственный родной человек. Несколько лет назад в жизни звезды «Триггера» произошла настоящая трагедия: сначала разбилась в автокатастрофе его сестра, а вслед за ней ушли из жизни родители.