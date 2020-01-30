Челябинские фанаты лишились концерта Элджея после жалоб родителей в Минкульт

В Челябинске отменили мартовский концерт рэпера Элджея после жалоб родителей поклонников на содержание его песен.

Как передает «Интерфакс», выступление молодого исполнителя должно было состояться в Челябинске в марте 2020 года. Отмечается, что там Элджей планировал презентовать свой новый альбом.

Однако на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте» появилось объявление о внезапной отмене концерта «по независящим от организатора и артиста обстоятельствам». В посте также всем поклонникам артиста обещают вернуть деньги за билеты на шоу.

При этом в региональном Минкульте агентству рассказали об официальном письме, которое было направлено организаторам концерта Элджея. В нем ведомство сообщало о многочисленных жалобах, поступивших от родителей юных поклонников рэпера.

«К нам поступали неоднократные обращения горожан, родителей, которые беспокоились, что на концерт с цензом 16+ смогут пойти их несовершеннолетние дети. Они указывали, что тексты многих композиций Элджея содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса. В связи с этим мы направили письмо организаторам с требованием обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил», — пояснили в челябинском Минкультуры, подчеркнув, что «требование об отмене концерта не высказывалось».