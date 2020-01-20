Отар Кушанашвили: Рэперы, диджеи, видеоблогеры – передовые шифровальщики пустоты

В центре внимания
Фото: depositphotos
"Кредиты до пяти тысяч берут буквально на хлеб"
"Голос" назвал четыре принципа честной "консультации" Путина с народом
"Палкой сверху бей!" Почему воспитанием школьников занялись силовики

Новости дня

20 января, понедельник

[18:10]В Подмосковье от алкогольного отравления в 2019 году умерло четверо детей
[18:09]Бонусы "Спасибо" можно будет передаривать с комиссией от 5 до 20%
[18:07]ЕС может ввести налог на выручку IT-корпораций на территории всех 27 стран
[18:05]Путин внес проект поправки к Конституции и назначил представителей в Госдуме
[18:02]Родственники жертв ЧП в пермском отеле получат от властей по полмиллиона
[17:58]В Кизляре в связи с массовым заражением временно закроют две школы
[17:36]Мосгорсуд оставил за ФБК статус "иностранного агента"
[17:22]Минкульт может начать выдавать школьникам абонементы для похода в кино
[17:07]Новый посол США в России заявил о намерении "время от времени" играть в хоккей
[16:47]Си Цзиньпин и премьер КНР поручили остановить эпидемию нового типа коронавируса
[16:46]Ущерб от нелегальной вырубки хвойных к Новому году составил свыше 18 миллионов
[16:45]ВС признал законным запрет на создание положительного образа наркопотребителей
[16:30]Постконтактная профилактика ВИЧ внесена Минздравом в проект профилактических мер
[16:29]Обвиняемому в шпионаже на Украину жителю Крыма грозит до 20 лет
[16:27]15% российских туристов достаточно для идеальной поездки 5000 рублей
[16:26]Состояние 2153 миллиардеров больше, чем у 4,6 миллиарда человек вместе
[16:25]В России создают экспресс-тест для выявления нового коронавируса за 15 минут
[16:23]Для внесения поправок в Конституции планируют изменить полтора десятка статей
[15:54]Вместо Чайки Путин предложил на пост генпрокурора замглавы СК Игоря Краснова
[15:44]Глава Мордовии назвал критику "непокорных" журналистов в свой адрес провокацией
[15:21]Призвавший "мочить" журналистов глава Чувашии назвал себя добродушным человеком
[15:13]В Екатеринбурге либертарианца дважды оштрафовали за флаг партии на митинге
[14:35]Мужчине, опубликовавшему интимное фото экс-партнерши, грозит до 2 лет тюрьмы
[14:30]В Якутии чиновников проверяют после нападения бездомных собак на младшеклассника
[13:44]Милонов хочет запретить детям до 16 посещать рестораны фастфуда без родителей
[13:43]Под Тверью расследуют смерть пенсионерки, перебегавшей пути перед "Сапсаном"
[13:34]Причинами смертей в пермском отеле стали полувековая труба и отсутствие выхода
[13:30]В Минске задержан 25-летний юрист, подозреваемый в осквернении памятника Пушкину
[13:21]Средний метраж квартир уменьшился на 22% при росте числа этажей
[12:56]Привлечение частных медиков в селах дополнит, а не заместит услуги по ОМС
[12:52]ФАС разрешил рекламу русского вина, но без указания брендов и компаний
[12:50]Китайским супермаркетам запретят продавать одноразовые пакеты
[12:49]Следующую акцию против поправок в Конституцию проведут на марше памяти Немцова
[12:34]В Москве снова "заминировали" 11 судов, девять ТЦ и все станции метро
[12:29]Нацпроект "Наука" оказался самым редко упоминаемым в СМИ
[12:17]Казанская активистка оспорит штраф за фото главы местного МВД в образе Гитлера
[12:00]Доходы от наркоторговли по примеру Франции хотят изымать в пользу государства
[11:52]Лишь 22% россиян не согласны, что в России есть политические заключенные
[11:52]Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив отметку в 3210 пунктов
[11:27]"Ъ": Жена Мишустина получает миллионы благодаря доходам от депозитов

Фото: Global Look Press
Как быстро отличить "билеты банка приколов" от настоящих: четыре признака
Фото: depositphotos
Ваши права. Сколько заплатят за работу в новогодние дни?
Фото: depositphotos
Солярий: загар, который может выйти вам боком
Мари Кондо
Фея порядка. Как Мари Кондо разложила жизнь по полочкам
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Народная молва. Что обсуждали в Сети жители регионов на минувшей неделе
Фильм недели: "Маяк" Роберта Эггерса
Сергей Собянин
Мэр с Севера. Пять историй про Сергея Собянина
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"
Григорий Распутин: авантюрист или провидец? Пять мифов о легендарном "старце"

Отар Кушанашвили: Рэперы, диджеи, видеоблогеры – передовые шифровальщики пустоты

Шоу-бизнес
16:19, 20 января 2020

Отар Кушанашвили объясняет, почему «эпоха рэп-баттлов» в российской культуре обернулась пшиком:

Ну что, филистеры, кривые душонки, трех лет не прошло — и где ваши рэп-баттлы?

Вы же орали, что это отныне и навсегда самый важный и важнецкий жанр, вопили, что это революция чувств и разума, а всех (меня), кто говорил, что не может быть поэзией непроходимое косноязычие и что среди новоиспеченных квазиреволюционеров отчего-то все сплошь уроды (ИХ любимое словечко, кстати), уроды в буквальном смысле — вы объявляли закостенелыми, заскорузлыми умами.

Перехваленный сверх всякой меры Оксимирон, про которого всякий раз непременно упоминали, что он знает Гумилева наизусть и у него диплом по средневековой аглицкой литературе, рифмовал «травить» — «убить», а евойный оппонент пошел на ТВ и едва не сделался корешом Киркорова, а от дружбы с левиафаном у любого закостенеет язык, будь ты хоть 449 раз воспет прессой как достопримечательный пульчинелла.

А жюри в этих боях! Рэперы, диджей, видеоблогеры — самые передовые шифровальщики пустоты.

Один из моих сыновей злоязычит: «Все строят из себя нигилистов-архаровцев — ровно до того момента, пока не вздумают просклонять Кадырова (речь про того же Гнойного — О. КУШ.). И выясняется, что они очень сильны в палинодиях и холуйской элоквенции, все их "чегеварство" гроша ломаного не стоит».

Они «кокетку» мешают с «кокоткой», не в курсе, что «воздыхать» в доподлинном смысле не имеет отношения к альковному вокабуляру, а значит «сетовать», они источают из себя гнев, когда кто-то из сподвижников «попадает в телевизор», но сами грезят о том же.

Широко говоря, все беды рэперов от незнания того простого факта, что кальций — это не имя римского императора.

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Я при одном псевдогерое произнес эмфатическую речь, бедняга полчаса гуглил аподиктические мои суждения, понятные даже моим детям, прежде чем хоть как-то попытаться мне возразить (и возразил с помощью мата, а кто со мной начинает ристалище по части обсценной лексики — тот обречен).

Так что Дэниелу Крэйгу можно не трепыхаться: маскулинности в рэперах не больше, чем в корейских бойз-бендах, а ай-кью там жиже, чем у так называемых невест Гогена Солнцева.

А аргумент про миллион просмотров и вовсе гадательный; это вам скажет сам Гоген, а Бузова подтвердит.

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили: Рэперы, диджеи, видеоблогеры – передовые шифровальщики пустоты

Читать далее >

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

Шоу-бизнес

"Мы приросли друг к другу". Семейное счастье Дмитрия Харатьяна и Марины Майко

Читать далее >

Наталия Лесниковская // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Наталия Лесниковская: Платить детям за оценки – опасная история

Читать далее >

Политика
"Спецоперация" рабочей группы: с чего начинается пересмотр Конституции
Путин внес проект поправки к Конституции и назначил представителей в Госдуме
Новый посол США в России заявил о намерении "время от времени" играть в хоккей
Для внесения поправок в Конституции планируют изменить полтора десятка статей
Общество
Год Нисанов и Зарах Илиев откроют новые отели
В Подмосковье от алкогольного отравления в 2019 году умерло четверо детей
Родственники жертв ЧП в пермском отеле получат от властей по полмиллиона
Мосгорсуд оставил за ФБК статус "иностранного агента"
Колумнисты
Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Стоят ли мучения сотен животных удовольствия самому запустить салют? Может, достаточно пары фейерверков, которые устраиваются официально?

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

По задумке Кремля, новые партии должны будут, создав иллюзию конкуренции, заманить избирателей на участки. И в конечном счете проиграть

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вот вопрос: холопы, которые понимают, что они холопы, – они свободнее или нет? По-моему, они еще хуже. Особенно если им при этом смешно

Культура и ТВ
Ольга Мигунова: Я просила Мессинга помочь, чтобы сериал состоялся
Минкульт может начать выдавать школьникам абонементы для похода в кино
Гильдия киноактеров США отдала главную награду южнокорейским "Паразитам"
Умер гитарист группы "Ляпис Трубецкой", который полгода находился в коме
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили: Рэперы, диджеи, видеоблогеры – передовые шифровальщики пустоты
Первую женщину, возглавившую "Грэмми", отстранили за должностное нарушение
Почему Григорий Лепс не знал, что ему писал песни будущий премьер
"Особенные": самая выстраданная картина авторов хита "1+1"

Здоровье
Недостаточный доступ к питанию повышает риск ранней смерти в 37 раз
Постконтактная профилактика ВИЧ внесена Минздравом в проект профилактических мер
В России создают экспресс-тест для выявления нового коронавируса за 15 минут
Привлечение частных медиков в селах дополнит, а не заместит услуги по ОМС
Туризм
Luxury-конструктивизм: новый терминал С в Шереметьево
15% российских туристов достаточно для идеальной поездки 5000 рублей
Новый дальневосточный перевозчик будет закупать только отечественные самолеты
Зимняя Рига: что посмотреть и чем заняться в столице Латвии?
Авто
Как сдавать экзамены на права по-новому?
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Четыре региона указали недостоверные данные о местах концентрации ДТП
Росстандарт за пять лет отозвал более 3,5 миллиона единиц транспортных средств
Недвижимость
Когда будет 100 метров на семью?
Средний метраж квартир уменьшился на 22% при росте числа этажей
Самые низкие цены на аренду квартир в Москве зафиксированы на востоке столицы
В Совфеде приняли поправки о механизме переселения граждан из аварийного жилья
Свежий номер

Фото: depositphotos
"Я – как аист". Шокирующая исповедь суррогатной матери
Фото: Global Look Press
Кому из звездных виноделов насолит новый закон о российском вине
Ахрик Авидзба
"Герой ДНР" оказался в центре "абхазского Майдана"
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"
Картина Василия Тальма «Восстание 14 декабря 1825 года»
Борис Акунин – о роли восстания декабристов в истории России
Валерий Соловей // стоп-кадр / YouTube
Валерий Соловей:
Это был последний спокойный год России
Юрий Кара // фото: Global Look Press
Юрий Кара:
Эрнст завалил мой фильм про Андрея Сахарова
Захар Прилепин // фото: Андрей Струнин
Захар Прилепин:
Я всегда был крымнашист и имперец
Людмила Улицкая // фото: Андрей Струнин
Людмила Улицкая:
Закон об "иностранных агентах" вызывает только отвращение
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"


Надежда Бартош
Миллиардный выигрыш ушел в карман "рыбной царицы"? Кто такая Надежда Бартош
Рамиль Шамсутдинов
Адвокат: По делу Шамсутдинова выяснится еще много нового
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Государственная дума РФ / Global Look Press
Почему Григорий Лепс не знал, что ему писал песни будущий премьер
Не по чину сверстали: гоголевский скандал в урюпинской прессе
Фото: gvkg.ru
С инспектора госпиталя Бурденко требуют 3,5 млн за "молоко за вредность"

Федерико Феллини // фото: Global Look Press
Федерико Феллини – о мужчинах и женщинах, о фантазиях и о счастье
Владимир Жириновский // фото: Агентство «Москва»
Подлёдная политика: как и где окунаются в Крещение российские депутаты
Воронежские амазонки задали ученым задачу
Тимофей Козин // фото: соцсети
Вход в СССР через депо: необычный музей во Владимире
Мэрилин Монро // фото в статье: Global Look Press
Тайные трагедии Мэрилин Монро
^