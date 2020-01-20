Отар Кушанашвили: Рэперы, диджеи, видеоблогеры – передовые шифровальщики пустоты

Отар Кушанашвили объясняет, почему «эпоха рэп-баттлов» в российской культуре обернулась пшиком:

Ну что, филистеры, кривые душонки, трех лет не прошло — и где ваши рэп-баттлы?

Вы же орали, что это отныне и навсегда самый важный и важнецкий жанр, вопили, что это революция чувств и разума, а всех (меня), кто говорил, что не может быть поэзией непроходимое косноязычие и что среди новоиспеченных квазиреволюционеров отчего-то все сплошь уроды (ИХ любимое словечко, кстати), уроды в буквальном смысле — вы объявляли закостенелыми, заскорузлыми умами.

Перехваленный сверх всякой меры Оксимирон, про которого всякий раз непременно упоминали, что он знает Гумилева наизусть и у него диплом по средневековой аглицкой литературе, рифмовал «травить» — «убить», а евойный оппонент пошел на ТВ и едва не сделался корешом Киркорова, а от дружбы с левиафаном у любого закостенеет язык, будь ты хоть 449 раз воспет прессой как достопримечательный пульчинелла.

А жюри в этих боях! Рэперы, диджей, видеоблогеры — самые передовые шифровальщики пустоты.

Один из моих сыновей злоязычит: «Все строят из себя нигилистов-архаровцев — ровно до того момента, пока не вздумают просклонять Кадырова (речь про того же Гнойного — О. КУШ.). И выясняется, что они очень сильны в палинодиях и холуйской элоквенции, все их "чегеварство" гроша ломаного не стоит».

Они «кокетку» мешают с «кокоткой», не в курсе, что «воздыхать» в доподлинном смысле не имеет отношения к альковному вокабуляру, а значит «сетовать», они источают из себя гнев, когда кто-то из сподвижников «попадает в телевизор», но сами грезят о том же.

Широко говоря, все беды рэперов от незнания того простого факта, что кальций — это не имя римского императора.

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Я при одном псевдогерое произнес эмфатическую речь, бедняга полчаса гуглил аподиктические мои суждения, понятные даже моим детям, прежде чем хоть как-то попытаться мне возразить (и возразил с помощью мата, а кто со мной начинает ристалище по части обсценной лексики — тот обречен).

Так что Дэниелу Крэйгу можно не трепыхаться: маскулинности в рэперах не больше, чем в корейских бойз-бендах, а ай-кью там жиже, чем у так называемых невест Гогена Солнцева.

А аргумент про миллион просмотров и вовсе гадательный; это вам скажет сам Гоген, а Бузова подтвердит.