"Хватит, надоело!": обращение матери Юлии Началовой

После выхода материала о новой версии смерти Юлии Началовой разразился жуткий скандал. Коллеги-журналисты, перепечатывая наш текст, стали открыто обвинять в гибели певицы, ее правую руку – пресс-секретаря Анну Исаеву. А ведь она к этой истории не имеет никакого отношения.

– В том разговоре с гадалкой речь шла совершенно о другом человеке, не об Исаевой, – говорит журналист Денис Сорокин. – Как мне стало известно из собственных источников, ее имя не произносилось вообще. С Исаевой Юля дружила до самых последних дней жизни. Если помните, именно ей она регулярно отправляла голосовые сообщения из больницы. Я сам всегда с большим удовольствием наблюдал за их отношениями. Для Юлии Исаева была не только главной соратницей, но и близким человеком. Она ей безоговорочно доверяла, именно поэтому Анна слышала о разговоре Юлии с гадалкой. Но к этой истории она никакого отношения не имеет вообще. А так как Анна на сегодняшний день является единственным представителем семьи, никого другого из окружения Юлии журналисты просто не знают. Поэтому и опорочили имя Анны, не читая наш текст. А в нем было четко сказано, что речь шла совершенно о другом человеке.

Мама певицы Таисия Началова тоже в ужасе от происходящего. Она подтвердила, что с Исаевой никаких конфликтов у Юлии не было, и попросила журналистов не позволять себе подобных обвинений:

– Печально, что в такое тяжелое для нашей семьи время приходится обращаться к российской прессе, – говорит Таисия. – Надоело читать всякую чушь! Хватит! До последних дней Юлия работала и близко дружила со своим пресс-секретарем Анной Исаевой. Именно Аню моя дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта. Всегда и везде вместе! Журналисты, вы же люди, а не звери. Имейте хоть каплю совести, прекратите эту вакханалию.

Сама Анна Исаева уже не может сдерживать эмоций. За последнее время эта женщина пережила многое, но с такими обвинениями, кажется, сталкивается впервые.

– У Юли было много подруг и друзей, но лично меня эта история не коснулась, я лишь косвенно слышала о ней и пыталась примирить певицу с этой подругой, – говорит Анна. – Потому что никогда не верила в правдивость этой истории. Мне было даже жаль подругу, о которой идет речь. Но вряд ли сейчас имеет смысл это обсуждать. Я, конечно, понимаю, что осеннее обострение у некоторых СМИ дает о себе знать, поэтому они все больше ударяются в мистику. Но я таким вещам не доверяю. А клевета, которую себе позволяют непорядочные журналисты в отношении меня, пусть останется на их совести. Близкие и родные певицы знают всю правду.