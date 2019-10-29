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В смерти Началовой обвинили ее "сестричку"

Шоу-бизнес
10:01, 29 октября 2019
«Жёлтая газета. Зажигай!» №42-2019

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В смерть Юли Началовой до сих пор не могут поверить сотни ее поклонников. Как такая молодая и талантливая певица могла уйти из жизни в самом расцвете лет? Между тем в тусовке появилась новая версия кончины певицы. В смерти звезды, уже не особо таясь, обвиняют ее пресс-секретаря Анну Исаеву, которую Юля при жизни называла сестричкой.

Незадолго до смерти певица обратилась к ясновидящей. К ней Началова пошла вынужденно: болезни следовали одна за другой, в творчестве прорыва не было, да еще и с личной жизнью одни проблемы. Гадалка, взглянув на звезду, ужаснулась. Она заявила, что Юля стала жертвой страшной порчи на смерть. Более того, гадалка в мельчайших подробностях описала женщину, которая навела порчу.

Рассказ был настолько точным, что Началова сразу опознала свою ближайшую подругу, с которой она тесно общалась долгие годы. Несмотря на все оправдания девушки, Юля разорвала с ней отношения. Подруга пыталась повлиять на певицу, но у нее это не получалось. До самой смерти Юля с ней не общалась.

– Незадолго до смерти Юля сама сильно изменилась, – рассказал нам один из друзей артистки. – Она всегда была доброй и мягкой, а тут стала жесткой и решительной. Она могла неделями не отвечать на звонки и сообщения близких друзей. Поэтому тому, что она порвала отношения с этой подругой, никто не удивился.

Между тем девушка активизировалась только после смерти Началовой. Она помогала родителям решать организационные вопросы, связанные с похоронами. Например, подключила все свои связи, чтобы договориться о месте на Троекуровском кладбище. Близкие певицы говорят, что для этой девушки смерть Началовой стала настоящим ударом.

Имя подруги Юли по понятным причинам мы написать не можем (хотя прекрасно его знаем. – Авт.). Между тем в тусовке уверены: этим человеком оказалась Анна Исаева, правая рука Началовой, дружившая с ней больше десяти лет. При жизни Юля называла Исаеву своей сестричкой – ведь она не уходила от нее даже в тот момент, когда Началова испытывала финансовые трудности и не могла ей платить за работу.

Сама Анна о том, что в тусовке ходят такие слухи, узнала буквально на днях. С ней едва не случился сердечный приступ!

– Конечно, эта подруга, о которой Юле сказала ясновидящая, не я, – рассказывает Исаева. – Как такое вообще могли придумать? Эти сплетни распускают за моей спиной массово. Но я ответственно заявляю: с Юлей мы общались до самого последнего момента. Я до сих пор храню голосовые сообщения, которые она посылала мне из больницы. Никто из нас не верил, что она уйдет. Более того, я до сих пор не могу свыкнуться с тем, что Юльки с нами нет. Каждый день натыкаюсь в телефоне на ее фотографии и видео и плачу. Когда я узнала о том, какие сплетни ходят в шоубизнесе, я была в ужасе.

Исаева уверена: подобные слухи могут распускать завистники, которых в шоубизнесе всегда предостаточно. У Исаевой их немало: она же работает с ведущими российскими звездами, проводит престижные светские мероприятия.

– Я не понимаю, что мне делать? – вопрошает Анна. – Как остановить эти сплетни, ума не приложу! За годы своей работы в шоубизнесе я, конечно, слышала всякое. Но чтобы так очернять человека? Разве так можно? Могу вам сказать: родители Юли и ее близкое окружение знают имя этой девушки. Более того, я лично помогла этой девушке вернуться в семью после смерти Юли и реабилитировать ее отношения с родными певицы. Потому что я никогда не верила в слова этой ясновидящей и всегда считала их ссору наговором!

 

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