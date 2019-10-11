Фильм о Наталье Поклонской стал "лучшей комедией" в США

В сатирической короткометражке под названием «Картина» играют Игорь Миркурбанов, Мария Антипп, Павел Майков, Андрей Руденский и даже Шнур, посылающий всех по матери.

Сняли эту историю режиссер Сергей Кальварский и адвокат и экс-сенатор Константин Добрынин, который в войне за «Матильду» защищал от Натальи Поклонской режиссера Учителя. Неделю назад «Картина» победила на фестивале Festigious в Лос-Анджелесе, взяв два приза — «лучшая комедия» и «лучшая режиссура» в коротком жанре.

«Картина» рассказывает о художнике Ване Преображенском, которому поручили написать полотно с библейским сюжетом для выставки «Сохранение ценностей». Это госзаказ и приказ Минкульта, но свободолюбивому Ване это по барабану — он рисует, что душа просит. «Нет, не норм!» — говорит опытный куратор выставки, чуя, что дело пахнет жареным и властям такое не понравится. И точно: депутат Госдумы Татьяна Нагибина, рьяная поклонница скреп и Николая II (у нее и портрет царя в кабинете имеется), включила свой ресурс, чтобы уничтожить и художника и его картину.

Скандал приносит Ивану и славу, и беду. «Мне никто никогда не предлагал персональную выставку!» — мечтает Ваня. «А персональное уголовное дело, Ваня, тебе кто-нибудь предлагал?» — резонно язвит куратор.

В общем, в фильме легко угадываются громкая история с «оскорблением чувств верующих», в которой участвовали разгневанная Наталья Поклонская, Алексей Учитель, фильм «Матильда», религиозные фанатики, которые жгли автомобили адвокатов Учителя, и вся страна, которая пыталась разобраться во всем этом сумасшедшем доме.

— На Западе с большим интересом следят за развитием событий в России, особенно за политической жизнью в стране. Абсурдистская попытка поставить рамки произведениям искусства со стороны одиозного политика показана в жанре политической сатиры, тем не менее имеет под собой вполне реальную основу, — сказал «Собеседнику» автор фильма адвокат Константин Добрынин. — Не скрою, мы с режиссером Кальварским были удивлены тем, что, казалось бы, сугубо российская проблема взаимоотношений художника и власти понятна евроатлантическому миру. С другой стороны, язык искусства существует вне рамок и границ, а значит, мы всё сделали правильно!

По словам Добрынина, фильм был замечен и в России. Хотя на родине «Картина» и не получила наград, но вызвала здоровую реакцию со стороны, например, депутатов Госдумы.

— Думаю, что в ближайшее время её посмотрит Наталья Поклонская, и это уже хорошо. Уверен, «Картина» ей понравится, — надеется Добрынин.