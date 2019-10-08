Никас Сафронов влип в крупный скандал из-за Шварценеггера

Приезд Арнольда Шварценеггера в Россию обернулся скандалом. На днях легендарный актер выступил в Санкт-Петербурге на образовательном форуме Synergy Global Forum.

Руководитель петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович ужаснулся этим обстоятельством, заявив, что «этот состарившийся актеришка и политик» был одним из символов холодной войны и антисоветчины». Мол, Арни всегда презирал Россию, прославляя бездушных роботов. Из-за этого, как считает Малинковича, все истинные патриоты Отечества ненавидят его!

Досталось от политика и Никасу Сафронову, который встретился с Арни и вручил ему портрет. Малинкович этот шаг не одобрил: мол, Сафронов таким образом уронил честь русского мастера, рисуя низкопробных голливудских звезд.

Никас Сафронов о наезде коммунистов узнал от наших корреспондентов:

— Честно говоря, я удивлен такой реакцией этих людей, называющих себя коммунистами, — говорит Никас. — Как можно отождествлять киноперсонажей с актером, который их играет? За всю мировую историю театра огромное количество гениальнейших, добрейших людей играли мерзавцев — но это не значит, что от этого артисты становились убийцами, подлецами, психопатами, маньяками. Шварценеггер любит Россию, любит русских, всегда очень хорошо отзывается о россиянах. И наш народ, в свою очередь, отвечает ему взаимностью.

Шварценеггер с портретом кисти Сафронова и сам автор. Фото: Ольга Мальцева / ТАСС

— Шварценеггер, приехав в Россию, осознанно пошел на политический риск, чтобы укрепить пошатнувшиеся отношения между нашими странами и показать всему американскому народу русское гостеприимство и красоту русской души, а российскому народу — искренний и духовный интерес американцев к русской культуре, — объясняет Сафронов. — Наверное, благодаря этому Арнольд сделал для налаживания дружеских отношений между США и Россией намного больше, чем некоторые политики. И я категорически не понимаю, как при этом можно настолько негативно отзываться о Шварценеггере и вместо того, чтобы протянуть ему руку для дружеского рукопожатия, показывать ему на самом деле не существующие у нашего народа недоброжелательность и враждебность, пытаясь тем самым свести на нет его стремление к налаживанию добрососедских отношений между нашими странами.

Что касается портрета, который я вручил Шварценеггеру в Санкт-Петербурге, то мне его заказали учредители форума. А я, как человек ответственный, всегда выполняю взятые на себя обязательства. Во-вторых, я — художник, который не просто выполняет заказы, а который пишет историю. Я запечатлеваю на своих работах знаковых людей эпохи, нашей с вами эпохи. И Арнольд Шварценеггер — несомненно, ярчайший представитель людей современности. И, как бы кто к нему ни относился, он — человек, который смог добиться очень многого в своей жизни: славы, любви зрителей — как актер, любви избирателей — как губернатор Калифорнии.

Ему, кстати, очень понравился портрет. Арнольд тепло поблагодарил меня за него, заметив, что на нем он выглядит заметно моложе, и настолько искренне был рад этому подарку, что даже попросил охранника отойти в сторону и не загораживать картину — чтобы все смогли ее рассмотреть и чтобы актер смог сфотографироваться с портретом и со мной. Потом, уже в гримерке, актер в личной беседе сказал, что рад войти в историю посредством искусства наравне с Софи Лорен и Джеком Николсоном. Но забеспокоился, что может повредить портрет в дороге, поскольку из Петербурга улетал не в США, а в Европу по неотложным делам, поэтому попросил тщательно упаковать картину и доставить ее в его дом в Штатах. Сегодня мои помощники в экстренном порядке оформили таможенные документы на картину, чтобы ее можно было отправить специальным сервисом доставки, — рассказал Никас Сафронов.