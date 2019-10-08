В Петербурге Шварценеггер скрылся от поклонников и ФСБ

В Петербург на Synergу Global Forum в качестве мотивационного спикера прилетел сам Арнольд Шварценеггер. Терминатор дежурно прочитал свою старую лекцию и... сбежал от публики.

Бизнес-форум проходил на стадионе «Газпром Арена». Билеты на событие, которое анонсировалось как грандиозное, стоили до 500 тысяч рублей. Наивно полагать, что зрители шли на него за знаниями и опытом в малом бизнесе. Нет, они хотели увидеть голливудского актера живьем и, если повезет, взять у него автограф и сделать с ним фотки. Посты в инстаграме с хештегом #глобалсинерджифорум сплошь об этом.

Уже в первый день стало понятно, что с организацией школа бизнеса «Синергия» подкачала, да и сам Шварценеггер тоже. Зрители жаловались на плохой звук в наушниках, задержки выступлений и другие накладки. Их компенсировало появление на сцене Арни, который рассказал о своем пути к успеху и дал советы типа спать не больше шести часов в сутки, а если не высыпаешься, то спать быстрее.

Но даже эти нехитрые тезисы Терминатор позаимствовал из своей лекции на бизнес-форуме в 2014 году. А во время фотосессии Шварценеггер и вовсе сбежал от фанатов, сославшись на самочувствие. «Синергии» пришлось оправдываться уверениями, что обладатели платиновых билетов по полмиллиона рублей свои фото с актером все-таки сделали.

Главный выгодоприобретатель форума-шоу – школа бизнеса «Синергия», для которой в первую очередь это пиар. А заработать можно и на госконтрактах. Летом заговорили о том, что «Синергия» победила в тендерах на проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства стоимостью почти миллиард рублей, за которые нужно рассказывать, что быть предпринимателем в России круто. После чего у вуза арестовали банковские счета.

Почему скандальная школа бизнеса остается на рынке и процветает? Руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков уверен: дело во влиятельных покровителях.

– 90% шарашкиных контор, получивших аккредитацию за деньги, закрылись, – говорит он. – Уверен, что они связаны со Всемирным банком, Международным валютным фондом и властными структурами. Заниматься ими должны уже не Минобрнауки и Рособрнадзор, а ФСБ.

Но кого это волнует, когда на сцене самый известный актер-качок в мире?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №38-2019 под заголовком «Шварценеггер скрылся от поклонников и ФСБ».