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Азиза: Тальков год назад запретил мне говорить, что я крестная его сына

Шоу-бизнес
15:47, 02 октября 2019

Азиза. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Азиза. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Певица Азиза готовится к суду с Игорем Тальковым — младшим. Тот собирается привлечь к ответственности собственную куму за клевету.

Ему не понравилось, что Азиза в одной из телевизионных программ рассказала, как его отец, Игорь Тальков — старший, пытаясь познакомить ее с одним из авторитетов, оставил певицу одну ночью в лесу, после того как она наотрез отказалась ехать с ним на встречу.

«Игорь стал странно себя вести»

— Никаких повесток в своем почтовом ящике я пока не находила, — говорит Азиза. — Когда получу, с удовольствием лично пойду на заседание. Так же, как в 1991-м году сама ходила. Так же, как и в прошлом первая пришла в органы, когда возобновили расследование убийства Игоря Талькова — старшего. Если надо будет, подключу адвокатов. Хотя, с другой стороны, если я говорю правду, зачем мне они? Я не считаю себя виноватой, потому что рассказала то, что было на самом деле. Моя душа нараспашку.

— Вы ожидали, что у Игоря Талькова — младшего будет такая реакция?

— Он в последнее время стал несколько странно себя вести. Говорит: «Я дал Азизе шанс стать человеком». То есть не мои мама-педагог с папой-композитором, прошедшим войну, сделали меня человеком? Ни школа, ни консерватория, ни Советский Союз, ни мои поездки с концертами для солдат в Афганистан в 17 лет, а затем в Чечню? В горячих точках я пела и общалась с молодыми ребятами без рук и без ног — не это ли сделало меня человеком? Ни я сама, ни моя вера в Бога человеком меня не сделали? А Тальков-младший сделал?

Он говорит, что в его лице от меня отвернулся последний свет. А что, миллионы людей, которые любят меня и слушают мои песни, мои друзья и коллеги — это тьма?

— Я так понимаю, что охлаждение в ваших отношениях началось не после выхода злополучной передачи?

— Да, это я стала замечать раньше. Примерно год назад мне один федеральный канал предложил сделать передачу про моих крестников, одним из которых является Святик, сын Талькова-младшего. Я позвонила Игорю и предложила пригласить Святослава. Это же такая тема, к тому же у нас есть съемки крестин. Тогда он сказал: «Азиза, нигде не говори больше, что ты крестная!» Меня его слова как по щеке ударили. Я удивилась: «Почему?» На что Игорь ответил: «У меня несколько поменялось отношение к религии». Я приняла его слова: человек вправе проходить духовные практики. Но к тому, что я крестная мама Святика, я всегда очень трепетно относилась. Да, я не бежала к нему каждый день с подарками. Думаю, что это не правильно. Моя задача до конца своих дней молиться за него. И я буду это делать. Помимо Святика, у есть еще два крестника — мальчик Клементий, которому сейчас 11 лет, и Виктор Аркадьевич — папа моего бывшего жениха Александра Бродолина, который теперь стал моим родственником. Мне, кстати, это больше нравится. (Улыбается.)

— Говорят, что Игорь хочет раскрещивать мальчика?

— Я слышала об этом. Но это не по-божески, не по-христиански. Он может хоть сто раз раскрещивать Святика, но мне это не помешает считать его своим крестником. Я как молилась за него, так и буду продолжать. Сильнее молитвы матери и крестной матери ничего нет на свете. Я не пойму: а что, кума должна лгать? Во имя чего это надо делать? Нет, я не такая кума.

«Жаль, что причинила боль Игорю»

— Азиза, многие задаются вопросом, почему вы решили рассказать о случае с Тальковым-старшим только сейчас — спустя почти тридцать лет!

— Надо было уже рассказать, время пришло. Но, видишь, получилось, что для них это такой сильный удар. Я даже не ожидала, что Игорь Тальков — младший так отреагирует на правду, за которую сам всегда ратует, в том числе и в своем творчестве. Я не хотела никого обижать или винить. Я рассказала историю из своей жизни, которая произошла у меня с Игорем за несколько месяцев до трагедии. И получился такой резонанс. Мне очень жаль, что своим правдивым рассказом невольно причинила боль Игорю Талькову — младшему.

— Говорят, что вам предлагали большие деньги за участие в разных ток-шоу на эту тему.

— Да, но я отказалась. Но ты же понимаешь, я не буду скандалить. Игоря я уважаю, спорить с ним не собираюсь. Я могу оперировать только фактами, честными высказываниями. Это не та ситуация, на которой можно зарабатывать деньги.

— Вы даже сказали, что грядущий суд с Тальковым — происки нечистой силы. Действительно так считаете?

— Да, темные силы не дремлют. Пресс-конференция на эту тему организована в пятницу 13-го, в полнолуние, и напоминала шабаш ведьм. Я считаю, что эту ситуацию нагнетают некие персоны-провокаторы, которые втерлись в доверие семьи Игоря Талькова и устраивают подобные выходки. Они просто пиарятся на моем имени и на имени своего кумира. Влезают в мою личную жизнь, бегают по местам, где я жила, выспрашивают, вынюхивают! Доходит до смешного! Но они будут отвечать, когда придет время. И в первую очередь — перед Богом и перед своей душой, которую они отравляют ядом и враньем, выдавая желаемое за действительное. Вот что значит, когда женщины не умеют и не хотят красиво стареть.

«Жду сказочного лешего, который меня спасет»

— Азиза, давайте о личном. Летом вы отменили свадьбу с композитором Олегом Бескровным. Сейчас ваше сердце опять свободно?

— Мое сердце заполнено любовью к моим маленьким друзьям: у меня две кошки, две собаки и ворона Дума. Все свободное время посвящаю им. Более того, ради них я даже переехала жить в Подмосковье. А как иначе? Моя ворона должна спать на деревьях.

— Какая еще ворона? Настоящая?

— Да. Я не так давно ехала в Сергиев Посад, и птица ударилась об мою машину. Я ее забрала, назвала Думкой, два месяца выхаживала. Орнитологи сказали, что у нее повреждено крыло. Я ей купила клетку — первое время она жила у меня на балконе. Но потом Думка сама научилась открывать двери и стала гонять по дому двух моих котов и собачку Зюзю. Дума стала хозяйничать даже на кухне — открывала полки, гремела посудой. Я поняла, что надо срочно что-то делать. Переехала за город, но она все равно не улетает от меня. Каждое утро прилетает в шесть утра и весь день находится рядом: помогает полоть грядки, сажать деревья. Только ночью спит в лесу. Так что я живу теперь в ста километрах от Москвы.

— Но все-таки ворона не может заменить любимого. Наверняка же хочется просыпаться, чувствуя рядом мужское плечо!

— Я жду, что в моей жизни появится сказочный принц. А быть может, и сказочный леший, который выйдет из леса и не подпустит никакие темные силы к нашему домику.

— Быть может, им окажется вновь ваш бывший жених из Питера Александр Бродолин? Говорят, вы летом вместе отдыхали!

— Да, отдыхали. Но мы же, как я говорила выше, теперь родственники — я крестила его отца. После этого стали даже ближе, чем муж и жена. Мы соединены духовным обрядом. Это новая, более сильная ступень в нашем общении. Кстати, во время отдыха он меня научил плавать под водой. Я первый раз в 55 лет это сделала, не закрывая нос и глаза. Ощущения невероятные! Потом два дня ходила, будто выпила литр самогона!..

Не делайте кумиров из простых людей: музыкантов, актеров, певцов и тех же духовников, — говорит Азиза. — Не стоит возводить их в лик святых. Это люди со своими плюсами и минусами. У каждого из них своя карма, которую нужно отрабатывать при жизни на этой земле. Душа будет возвращаться на землю столько раз, сколько понадобится для того, чтобы она очистилась до кристальной белизны и вернулась в лоно Творца. Еще Христос сказал: «Не сотворите себе кумира!» Люди приходят на эту землю, чтобы искоренять пороки и усовершенствовать свою душу. На Востоке говорят: «Одному воину легче победить целое войско, чем одному человеку — самого себя, свои пороки, страхи, гордыню».

Душа человека с самого рождения хочет становиться лучше, добрее, светлее. Во времена СССР некоторым людям не нравился этот строй, они пытались с ним бороться, устраивали митинги, протесты и так далее. Сами того не понимая, что они являются основой будущих серьезных кровопролитий. Нужно думать о том, что ты говоришь, поешь, несешь людям. Потому что можно навредить не только самому себе, но и окружающему миру., — предостерегает певица.

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Азиза. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

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