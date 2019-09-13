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"Подали в суд на правду": Азиза рассказала, кто поссорил ее с Игорем Тальковым – младшим

Шоу-бизнес
14:16, 13 сентября 2019

Слева: Игорь Тальков – младший // фото: Мила Стриж; справа: Азиза // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Слева: Игорь Тальков – младший // фото: Мила Стриж; справа: Азиза // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Певица Азиза вскоре окажется в суде. Игорь Тальков — младший, сын знаменитого певца, обвиняет победительницу шоу «Точь-в-точь» в клевете. Мужчина намерен действовать жестко. По его словам, Азиза должна понести самое серьезное наказание.

Еще совсем Азиза и Игорь Тальков — младший считались близкими друзьями. Мужчина не верил, что певица причастна к смерти его знаменитого отца, поэтому даже сделал Азизу крестной своего сына Святослава, которого певица нежно называет Святиком. Они вместе появлялись на людях. Артистка делала все, чтобы помочь Игорю, например продвигала его на телевидении, звала на съемки программ, где ему платили неплохие деньги.

— Азиза — это пыль в глаза обществу, — еще совсем недавно заявлял в интервью нашему изданию Игорь. — Проще всего повесить ярлык: «убийство Талькова — Азиза». Для тех, кто убил отца, это нормально. На самом деле вся случившаяся трагедия гораздо глубиннее. Заказ был сверху. Те люди, которые осуждают нас с Азизой, не хотят думать своим умом, не понимают, почему наших поэтов убивают... Азиза ни в чем не виновата. Когда мы с ней познакомились, я рассматривал не с точки зрения убийства моего отца. Я рассматривал как ситуацию сверху. Она поступила как любая любящая женщина. Произошла драка, она заступалась за своего мужчину. Азиза на самом деле оказалась очень хорошим и искренним человеком. И выручить может, и подсказать что-то. И вообще, мне с ней — клево!

Впрочем, теперь их близкой дружбе пришел конец. О своей куме мужчина и слышать больше ничего не хочет и уверяет: теперь он вычеркнул Азизу из своей жизни окончательно.

Сына певца возмутили откровения певицы. В одной из телевизионных программ артистка рассказала о конфликте с Игорем Тальковым, который случился незадолго до его убийства. По словам артистки, певец якобы захотел «подложить» ее под одного из криминальных авторитетов. Для этого он пригласил Азизу на ужин. Она согласилась, села в машину, и они поехали в Подмосковье. Уже в дороге Игорь сообщил про одного влиятельного друга, который хочет познакомиться с Азизой. Певица была в ужасе, заявила, что никуда не поедет, и потребовала высадить ее из машины. Что Тальков и сделал. В результате ночью звезда осталась стоять в лесу одна на дороге. 

Тальков-младший присутствовал на съемках, о которых идет речь, но в студию так и не вышел: услышав слова Азизы, он тут же уехал. С тех пор с певицей он не контактировал, более того — запретил ей общаться с крестным сыном, в котором звезда души не чает. А теперь и вовсе собирается встретиться с Азизой в суде.

Игорь-младший уверен, что певица оклеветала ее знаменитого отца. У Азизы — другое мнение:

— Подали в суд на правду, — заявила певица. — История, произошедшая между мной и Тальковым зимой 1990 года и озвученная мною и моей старшей сестрой на телевидении, имела место. И к моему сожалению, она правдивая от и до. Почему я ее поведала спустя годы? Я хотела дать тем самым ответ на некоторые существующие по сей день вопросы, расставив точки над i, никого при этом не оскорбляя.

Сама Азиза считает, что с сыном Талькова ее стравил дьявол. Ведь о том, что собственный кум подал на нее в суд, она узнала в пятницу, 13-го.

— Не думаю, что это совпадение. Устроить такое некоторыми персонами сегодня, в полнолуние... Силы тьмы не дремлют, — считает звезда.

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Анастасия Заворотнюк // фото: Global Look Press

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