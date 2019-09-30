Появление Собчак на Первом канале откладывается по неизвестным причинам

Ксения Собчак сообщила, что ей не известно, почему до сих пор не выходит в эфир Первого канала проект с ее участием, который был анонсирован в середине сентября. Но телеведущая опровергла мнение информанта РБК, будто задержка старта проекта связана с денежным вопросом.

«Совершенно точно это никак не связано с вознаграждением за мою работу в качестве ведущей. Обо всех финансовых условиях мы с руководством "Первого канала" давно договорились», — цитируют «Ведомости» Собчак.

Телеграм-канал «Только никому» сообщал, что пока даже не снят пробный выпуск программы с участием Ксении. Предполагается, что она станет ведущей шоу «Пусть говорят». Также сообщалось, что Собчак будет чередовать эфиры с нынешним ведущим программы Дмитрием Борисовым.