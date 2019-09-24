В суд поступил очередной иск против Филиппа Киркорова от лидера группы Space

Французский композитор, лидер группы Space Дидье Маруани подал иск против Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства.

Соответствующее заявление поступило в Пресненский суд Москвы, пишет «МК». Ответчиками по иску, помимо певца и его адвоката Александра Добровинского, выступают несколько СМИ. Сообщается, что речь идет о компенсации суммой в 15 миллионов рублей. Дата рассмотрения искового заявления пока не назначена.

По словам адвоката Евгения Тарло, заявление подано в связи с тем, что Киркоров и Добровинский «в многочисленных интервью средствам массовой информации обвинили французского исполнителя и композитора Дидье Маруани в вымогательстве», передает РБК.

Адвокат лидера Space напомнил, что в ноябре 2016-го Киркоров и Добровинский назначили композитору встречу в банке якобы для подписания мирового соглашения и выплаты компенсаций и пригласили туда полицейских. Маруани увезли в участок, и тогда сообщалось, что задержание связано с заявлением Киркорова о вымогательстве. По словам Тарло, в результате французский исполнитель получил серьезную психологическую травму.

Кроме того, Маруани считает, что его имени и деловой репутации нанесен крупный ущерб. Он требует принести извинения и опубликовать их в СМИ, подчеркнул адвокат.

Конфликт между артистами начался в 2016 году. Маруани обвинил Киркорова, а также композитора Олега Попкова в том, что песня «Жестокая любовь», которую исполняет российский музыкант, копирует композицию A Symphonic Space Dream французского исполнителя. В конце 2016 года Дидье Маруани подал иск на 75 миллионов рублей. Мосгорсуд не принял заявление к производству. В марте 2019 года Маруани вновь обратился в суд с иском о плагиате, потребовав взыскать с Киркорова 272 миллиона рублей, однако вновь безуспешно.