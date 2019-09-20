На организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону завели дело

В Ростове-на-Дону завели административное дело на компанию «Медиашоу», организовавшую концерт группы «Ленинград».

Об этом со ссылкой на управление Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам сообщает «РИА Новости».

В ведомстве пояснили, что жалобы на группу «Ленинград» поступили в Минкульт до мероприятия: полицейские попросили провести профилактическую работу с организаторами концерта и участниками музыкального коллектива. Минкульт направил компании «Медиашоу» предостережение.

Концерт группы «Ленинград» прошел на стадионе «Ростов Арена» 13 сентября, как и было заявлено. Несмотря на предупреждение Минкульта, музыканты исполнили в том числе песни, содержащие нецензурную лексику.

Теперь компании-организатору грозит наказание в виде штрафа от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что за нецензурную брань во время концерта «Ленинграда» в Ростове-на-Дону был подан иск к фронтмену группы Сергею Шнурову.