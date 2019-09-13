Директор Анастасии Заворотнюк отрицает ее госпитализацию с отеком мозга

Телеграм-канал Mash сообщает, что у актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне глиобластомы и сейчас она находится в реанимации.

По информации телеграм-канала, медики планируют проводить операцию, но состояние пациентки усугубляет возможные риски от хирургического вмешательства. В ближайшее время должен состояться медицинский консилиум по этому вопросу.

Ранее концертный директор актрисы Стас Христов рассказывал «Газете.ru», что Анастасия якобы выбирает канал, на котором готова будет рассказать о состоянии своего здоровья. Сама актриса свой диагноз публично не подтверждала. «Комсомольская правда» писала, что роль, которая принадлежала Анастасии Заворотнюк в спектакле «Все мужчины делают это», в августе исполнялась ее коллегой Ириной Сотиковой.

Днем 13 сентября Стас Христов сообщил корреспондентам «РИА Новости», что сама Заворотнюк называет новость о том, что она доставлена в реанимацию, «бредом».

Lenta.ru между тем пишет, что актриса оказалась в российской больнице еще две недели назад, в конце августа, когда вернулась из Польши, где проходила лечение. Тогда Христов заверил журналистов, что со здоровьем актрисы все в порядке, и сказал, что не понимает, откуда могла появиться информация о заболевании.