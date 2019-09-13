Гендиректор Киркорова опроверг информацию о блокировке счетов артиста

Генеральный директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак опроверг сообщения о том, что счета артиста заблокированы решением Федеральной налоговой службы, и назвал эти заявления «полной чушью» в комментарии порталу Ura.ru.

О том, что по состоянию на 12 сентября 2019 года у артиста заблокированы счета в Сбербанке и «СДМ-Банке», утром 13 апреля сообщило агентство городских новостей «Москва». В их тексте утверждалось, что певец находится в «черном списке» Федеральной службы судебных приставов в связи с неоплаченными штрафами в размере 2 тысяч рублей за нарушение ПДД.

Напомним, в августе на певца подал в суд комбинат «Кремлевский» в связи с долгами за обеспечение продукцией техперсонала артиста во время своего юбилейного шоу «Я» в Государственном Кремлевском дворце в 2017 году. Сумма иска — 82 тысячи рублей.

Между тем Forbes включил Филиппа Киркорова в число самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по итогам 2018 года. Певец занял в этом списке третью строчку с годовым доходом почти 9 миллионов долларов.