Комбинат "Кремлевский" подал иск против Киркорова за не оплаченное год назад меню

Комбинат питания «Кремлевский» при Управлении делами президента подал иск на 82 тысячи рублей к Филиппу Киркорову.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Управделами Елену Крылову, певец год не может заплатить за питание артистов своей труппы.

Уточняется, что речь идет о концерте в Кремле в августе 2018 года. Тогда было заказано дополнительное питание для артистов, комбинат и концертный директор певца подписали все необходимые документы, однако деньги так и не были переведены.

По словам Крыловой, иск направлен в арбитражный суд. «К Филиппу Бедросовичу мы относимся с глубоким уважением. Думаю, что он не в курсе этой ситуации. Мы надеемся, что сотрудничество нашего комбината питания с господином Киркоровым будет продолжено, несмотря на этот эпизод», – подчеркнула она.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что под городом Волгодонск Ростовской области в аварию попала фура с оборудованием для концерта Филиппа Киркорова.