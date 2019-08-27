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Закулисье "Новой волны – 2019" в Сочи: репортаж

Шоу-бизнес
04:05, 27 августа 2019
«Жёлтая газета. Зажигай!» №33-2019

Наталья Орейро // фото в статье: Лилия Шарловская
Наталья Орейро // фото в статье: Лилия Шарловская

«Новая волна» стартовала в олимпийском Сочи. Скучать здесь звездам явно не приходится. Наталья Орейро учит русский, Аллегрова бросает букет невесты, Басков зажигает с новыми дамами… О том, что осталось за кадром конкурса, читайте в нашем материале.

Отец-основатель конкурса Игорь Крутой привез в Сочи всю свою большую семью: жену, сестру, дочерей, сына, внучку и даже маму с тещей. 

– Посмотрите, какие красивые женщины! – шутил маэстро. – Кто поверит, что такой старый зять? 

65-летие на «Новой волне» Крутой отметил большим творческим вечером, куда съехались главные звезды страны. Ирина Аллегрова в очередной раз удивила нарядом. На сцене «императрица» появилась в платье с глубоким вырезом на груди, благодаря которому зрители смогли в малейших деталях рассмотреть все ее прелести. Увидев повышенное внимание со стороны фотографов, 67-летняя «императрица» запротестовала. Фотографироваться ей в этот день явно не хотелось. 

– Я – пенсионерка! – закричала Ирина Александровна, закрывая лицо руками. – Зачем меня фотографировать? 

Впрочем, увидев Игоря Крутого, Аллегрова расцвела и все же позволила сделать несколько снимков. Кстати, на сей раз в Сочи Ирина бросала букет невесты. Причем прямо со сцены. 

– Я хоть и не невеста, но кое-что приготовила! – рассказала Ирина. 

Цветы поймала сестра Игоря Крутого Алла, которая, как известно, не замужем. 

Наталья Орейро зажигала в Сочи два дня. Ее очередной приезд в Россию вызвал настоящий ажиотаж. Орейро повсюду преследовали поклонники. Одного из мужчин так вдохновило выступление звезды «Дикого ангела», что он не сдерживался в эмоциях. 

– Наталья, выходи за меня замуж! – закричал парень. 

Неизвестно, услышала ли его предложение сама звезда, которая, как известно, активно учит русский язык, но вниманию со стороны поклонников она была рада. 

На вечеринке, устроенной по случаю открытия «Новой волны», Наталья тоже появилась. Исполнив несколько хитов, она стала поздравлять дочь Игоря Крутого Викторию с днем рождения. В качестве подарка исполнила для нее свой знаменитый хит из «Дикого ангела». В этот вечер выяснилось, что Виктория собирается вновь попробовать свои силы на сцене. 

– Я хочу, чтобы у тебя все получилось и ты стала звездой, – рассказала мама Ольга Крутая.

Кстати, Ольга в Сочи сделала мужу приятный сюрприз – вместе с дочками вышла на сцену, исполнив песню «Буду я любить». Для 16-летней младшей дочери Александры это первый выход на сцену. 

– Я не планирую связывать свою жизнь со сценой, – рассказала Александра. – Я еще учусь в школе, у меня еще есть два года, чтобы определиться с будущей профессией. Скорее всего, моя специальность будет связана с бизнесом. 

За выступлением семьи Крутых наблюдала и его внучка Дэми Роуз. В конце выступления мамы и бабушки малышка расплакалась. А потом взяла микрофон и сама спела кусочек песни. Сразу видно: растет будущая артистка!

Филипп Киркоров приехал в Сочи вместе с детьми – Аллой-Викторией и Мартином. В один из вечеров он разрешил им нарушить режим и даже взял их на ночную вечеринку. Оказалось, дети поп-короля являются большими поклонниками Егора Крида и хотели посмотреть его выступление. Но Крид задерживался. 

– Где он? Почему он до сих пор не вышел на сцену? – громогласно удивлялся Киркоров. 

Вскоре Крид все же появился: под его хиты все лихо вскочили со своих мест. Кстати, несмотря на разрыв с Тимати, исполнять коронные хиты Егор может, поэтому в этот вечер спел и «Самую-самую», и «Если ты меня не любишь». 

Самого Филиппа было не узнать: за последние два месяца вес Киркорова уменьшился едва ли не вдвое. 

– Похудел, похудел! – заявил певец.

Правда, раскрывать подробности своей новой диеты не стал. Зато признался, что мечтает сняться в «Ералаше». 

– Борис Грачевский, придумайте нам хороший сюжет! – улыбался Филипп. – Анна Нетребко сыграет продавщицу пирожков, ее муж Юсиф Эйвазов – водителя. А я буду бродячим музыкантом!

Кстати, Нетребко с Эйвазовым тоже всколыхнули Сочи. Супруг оперной дивы сильно похудел – за последние восемь месяцев скинул 26 килограммов! Выяснилось, что благодаря новому весу в знаменитой оперной паре улучшилась сексуальная жизнь. 

– Поз у нас теперь стало гораздо больше! – заявил певец. 

Николай Басков по традиции пользовался большим вниманием звездных дам. За кулисами он весело щебетал с Аллегровой и Лолитой, а на вечеринке закружил в танце жену Игоря Крутого. 

– Моя жена в надежных руках! – смеялся композитор. 

Ани Лорак перестала скрывать любимого 

Чуть больше месяца назад Ани Лорак стали приписывать новый роман. Ходили слухи, что певица завела роман с бывшим соратником Тимати Егором Глебом. Сама Ани слухи не комментировала. Впрочем, сейчас стало ясно: новый роман певицы – чистая правда. 

На «Новую волну» певица приехала в компании возлюбленного. Тот не отходил от нее ни на шаг. Оставлял он певицу только во время общения с прессой. Светиться вдвоем им категорически не хотелось. 

На вечеринке после выступления они тоже появились вдвоем. Как оказалось, Егора Глеба принял и давний друг Лорак Филипп Киркоров. Весь вечер они о чем-то оживленно болтали с рэпером, что очень радовало Ани. 

– Пусть грустные истории остаются только в песнях, – рассказала певица. – Хочется счастливой любви, взаимной и хороших историй!

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Наталья Орейро // фото в статье: Лилия Шарловская

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