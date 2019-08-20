Госпитализированного с диабетом Армена Джигарханяна выписали из больницы

Народный артист СССР Армен Джигарханян покинул эндокринологическое отделение после госпитализации с обострением диабета, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.

14 августа ряд СМИ сообщил о том, что Джигарханян попал в больницу из-за обострений на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Продюсер артиста Марк Рудинштейн в комментарии «Интерфаксу» заявил, что это не так и госпитализация была связана с обострением диабета.

Артур Согомонян говорит, что сейчас Джигарханян чувствует себя хорошо и на днях должен поехать в театр.

Ухудшение здоровья Джигарханян произошло пару лет назад на фоне развода с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Осенью актер уже попадал в стационар и даже не мог из-за этого прибыть на суд по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое было возбуждено в отношении его бывшей жены.