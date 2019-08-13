Перед смертью Вилли Токарев стал жертвой аферистов

На минувшей неделе в Москве простились с Вилли Токаревым. Вопреки ожиданиям траурная церемония не вызвала большого ажиотажа. Кажется, журналистов в этот день было больше, нежели желающих проститься с артистом. Не исключено, что из-за погоды – в день прощания с Токаревым в Москве был сильный порывистый ветер с дождем.

Вилли Токарев скончался в Москве в одной из онкологических клиник. Родственники до последнего скрывали настоящий диагноз артиста. Как выяснилось, Токарев умер от рака простаты. Причем о страшном диагнозе он узнал буквально за несколько недель до смерти.

– В конце июня Вилли обратился в Нью-Йорке к местным врачам, – рассказывает близкий друг шансонье Владимир Михайлов. – После обследования ему дали месяц жизни. Так, собственно, и вышло. Вилли прилетел в Москву, потому как у него были запланированы выступления. Здесь его забрали в больницу. О том, что он серьезно болен, знали только самые близкие друзья.

Владимир Михайлов // фото: Денис Сорокин

Подобный диагноз в свое время поставили и Иосифу Кобзону. Но после этого певец прожил почти одиннадцать лет. Вилли не стало за полтора месяца.

– У него, видимо, была запущенная стадия, – говорит Владимир. – Эта болезнь – коварная. Долго не давала о себе знать.

По словам Михайлова, незадолго до смерти Токарев испытал сильный стресс. А все из-за того, что столкнулся с аферистами. Те убедили артиста приобрести уникальный усилитель звука для музыкальной студии, которую шансонье организовал в собственной квартире в центре Москвы. Вилли заплатил за него бешеные деньги, а на деле он оказался попросту не нужен.

– Этот усилитель ему продали какие-то музыканты, – продолжает Владимир. – Они, видимо, знали, что на аппаратуру и сопутствующие товары Вилли Иванович денег не жалеет. В своей квартире в Москве он организовал роскошную студию. За этот усилитель он отдал 27 тысяч долларов. Уже на месте понял, что это совершенно бесполезная вещь, которая ему никак не пригодится в работе. Он даже меня просил: «Переговори с музыкантами, пусть они мне хотя бы половину денег вернут». Очень переживал из-за этого.

Михайлов не скрывает: Вилли в последнее время жил не так богато, несмотря на то, что он написал десятки хитов, которые звучали в исполнении многих звезд.

– Я у него однажды спросил: «Вилли, скажи честно, тебе Успенская хорошо заплатила за то, что ты ей сочинил главный хит «Люба-Любонька, целую тебя в губоньки!» – делится Михайлов. – Кто бы ее знал без песен Вилли и «Кабриолета» Гарри Голда. Она бы так и пела сейчас в ресторане в Лос-Анджелесе. Он ответил: «Ни копейки». Хотя она до сих пор исполняет эти песни на корпоративах и получает за выступления десятки тысяч долларов.

Михаил Шуфутинский // фото: «Агентство Москва»

По словам Михайлова, Вилли о деньгах думал в последнюю очередь. Его больше заботила семья – молодая супруга Юлия, которая на 43 года младше, и двое детей – Эвелина и Милен. На прощании вдова не отходила от гроба с любимым мужем. В разгар прощания ей стало плохо – она даже была вынуждена выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Дети как могли поддерживали маму. 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен каждому из пришедших вручали диски Токарева «Эхо войны» и «Песни о моей любимой родине». Присутствующие отметили, что Милен – почти точная копия своего звездного отца в молодости.

Слева – дочь, сын и жена // фото: «Агентство Москва»

– Несмотря на то, что Вилли работал в сфере шоубизнеса, бизнесменом не был, – заявил Александр Рапопорт. – Он был настоящим артистом. И любил свою песню: «А жизнь – она всегда прекрасна и не стареет никогда». Вот она и была его жизненной философией.

Проститься с Вилли Токаревым приехал и Сергей Крылов. Звезда 90-х в последнее время редко выходит в свет.

Сергей Крылов // фото: Агентство «Москва»

На прощании Сергей рассказал, что к Вилли с большим уважением относился и президент Америки Дональд Трамп.

– Вилли встречался с ним, будучи в Нью-Йорке, – рассказывает Сергей. – Они участвовали вместе в одном ужине, так и познакомились. Тогда Дональд еще не был президентом Америки. Учитывая, как он внимательно относится к хоккеистам, с уважением воспринял и Вилли. Причин не уважать его нет ни одной.