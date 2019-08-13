Перед смертью Вилли Токарев стал жертвой аферистов

В центре внимания
Фото: Global Look Press
ОМОН тоже протестует. Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Новое "Болотное дело": решили пересажать всех, кто выходит на прогулки?
Дмитрий Быков: 20 лет Путина и 20 лет отката назад

Новости дня

13 августа, вторник

[13:05]Бывшего президента Киргизии обвинили в попытке госпереворота
[12:05]Активиста Котова будут судить за неоднократное нарушение правил митинга
[11:49]Кибермошенники начали запрашивать ID устройств у своих жертв
[11:18]Мэрия отказала мундепам в согласовании акции протеста 17 августа

12 августа, понедельник

[18:27]"Союзмультфильм" удивился выпуску памятных монет в честь "Бременских музыкантов"
[18:26]Челябинская журналистка, писавшая о коррупции, получила ранение в голову
[18:25]Число фигурантов "дела 27 июля" увеличилось до четырнадцати
[18:25]В Подмосковье при сортировке мусора нашли тело ребенка
[18:24]Студенты сибирского вуза сделали из "Калины" катафалк
[18:23]Минобрнауки предлагает повысить порог приема в столичные вузы
[18:23]В Красноярске на крупном продуктовом рынке произошел пожар
[18:22]Колебания инфляции в России связали с подорожанием овощей и фруктов
[18:22]Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
[18:20]Валерий Рейнгольд назвал игру обновленного "Спартака" убедительной
[15:35]Владимира Путина просят оштрафовать за езду на мотоцикле без шлема
[15:33]Россиянин пытался вывезти в Финляндию почти 40 кг красной икры
[15:33]Девушка, которую ударил в живот сотрудник МВД, написала заявление в СК
[15:29]В Москве ожидаются дожди с грозами и потепление
[15:29]Россия предложит Китаю вместе выявлять организаторов протестов в Москве и Гонконге
[13:56]Средний чек россиянина за месяц стал меньше на 10 рублей
[13:15]33 человека пострадали от взрывов на военном складе Красноярского края за август
[13:14]В Свердловской области проверяют информацию о свалке из уголовных дел
[13:11]СПЧ изучит ситуацию с реанимацией режиссера Дмитрия Васильева после задержания
[13:10]Депутаты хотят зафиксировать прибыль аптек от наценок на лекарства
[12:05]Элла Памфилова отказалась перенести выборы в Мосгордуму по просьбе Яшина
[12:05]С начала 2020 года платная рыбалка останется только на спецводоемах
[12:04]Опрос выявил долю москвичей среди пришедших на согласованный митинг 10 августа
[12:03]Ущерб от незаконной рубки леса в Бурятии с начала года превысил 308 млн рублей
[11:03]Уведомление о шествии 17 августа поступило в мэрию Москвы
[11:03]В Красноярском крае погибли четверо туристов

11 августа, воскресенье

[15:53]Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
[15:46]Шесть площадок в Москве на Курбан-байрам посетили 240 тысяч человек
[15:39]Директор актера Пашинина рассказала о его востребованности
[15:34]В рекламе протестов на Youtube увидели вмешательство в дела России
[15:19]Пенсионеры втрое чаще просрочивают кредиты, чем молодые люди
[15:12]В Красноярском крае подсчитали пострадавших при пожаре на складе оружия
[15:09]В Подмосковье мошенники оформили 2 млрд долгов на дворничиху
[15:01]После митинга 10 августа в Москве задержали четверть тысячи человек
[14:55]Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами
[14:42]Водитель взорвавшейся на МКАДе "теслы" получил перелом ноги


В одной только Москве 2758 камер // фото: агентство «Москва»
Гаишные камеры вышли из тени – и разоблачили навигаторы
Фото: Global Look Press
Со страховкой – хоть потоп? Как защититься от стихийных бедствий
Фото: Shutterstock
Как правильно выбрать арбуз?
Фото: Global Look Press
Сколько действуют результаты ЕГЭ?
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
кадр из фильма "Иди и смотри"
В США назвали советский фильм лучшим кино о Второй мировой войне
Фото: Global Look Press
Семь шагов против инсульта
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков
Стоп-кадр: «Россия 1»
Возвращение "Сватов" и другие ожидаемые новинки кино- и телесезона

Перед смертью Вилли Токарев стал жертвой аферистов

Шоу-бизнес
11:02, 13 августа 2019
«Жёлтая газета. Зажигай!» №31-2019

Фото: Агентство «Москва»
Фото: Агентство «Москва»

На минувшей неделе в Москве простились с Вилли Токаревым. Вопреки ожиданиям траурная церемония не вызвала большого ажиотажа. Кажется, журналистов в этот день было больше, нежели желающих проститься с артистом. Не исключено, что из-за погоды – в день прощания с Токаревым в Москве был сильный порывистый ветер с дождем. 

Вилли Токарев скончался в Москве в одной из онкологических клиник. Родственники до последнего скрывали настоящий диагноз артиста. Как выяснилось, Токарев умер от рака простаты. Причем о страшном диагнозе он узнал буквально за несколько недель до смерти. 

– В конце июня Вилли обратился в Нью-Йорке к местным врачам, – рассказывает близкий друг шансонье Владимир Михайлов. – После обследования ему дали месяц жизни. Так, собственно, и вышло. Вилли прилетел в Москву, потому как у него были запланированы выступления. Здесь его забрали в больницу. О том, что он серьезно болен, знали только самые близкие друзья. 

Владимир Михайлов // фото: Денис Сорокин

Подобный диагноз в свое время поставили и Иосифу Кобзону. Но после этого певец прожил почти одиннадцать лет. Вилли не стало за полтора месяца. 

– У него, видимо, была запущенная стадия, – говорит Владимир. – Эта болезнь – коварная. Долго не давала о себе знать. 

По словам Михайлова, незадолго до смерти Токарев испытал сильный стресс. А все из-за того, что столкнулся с аферистами. Те убедили артиста приобрести уникальный усилитель звука для музыкальной студии, которую шансонье организовал в собственной квартире в центре Москвы. Вилли заплатил за него бешеные деньги, а на деле он оказался попросту не нужен. 

– Этот усилитель ему продали какие-то музыканты, – продолжает Владимир. – Они, видимо, знали, что на аппаратуру и сопутствующие товары Вилли Иванович денег не жалеет. В своей квартире в Москве он организовал роскошную студию. За этот усилитель он отдал 27 тысяч долларов. Уже на месте понял, что это совершенно бесполезная вещь, которая ему никак не пригодится в работе. Он даже меня просил: «Переговори с музыкантами, пусть они мне хотя бы половину денег вернут». Очень переживал из-за этого. 

Михайлов не скрывает: Вилли в последнее время жил не так богато, несмотря на то, что он написал десятки хитов, которые звучали в исполнении многих звезд.

– Я у него однажды спросил: «Вилли, скажи честно, тебе Успенская хорошо заплатила за то, что ты ей сочинил главный хит «Люба-Любонька, целую тебя в губоньки!» – делится Михайлов. – Кто бы ее знал без песен Вилли и «Кабриолета» Гарри Голда. Она бы так и пела сейчас в ресторане в Лос-Анджелесе. Он ответил: «Ни копейки». Хотя она до сих пор исполняет эти песни на корпоративах и получает за выступления десятки тысяч долларов. 

Михаил Шуфутинский // фото: «Агентство Москва»

По словам Михайлова, Вилли о деньгах думал в последнюю очередь. Его больше заботила семья – молодая супруга Юлия, которая на 43 года младше, и двое детей – Эвелина и Милен. На прощании вдова не отходила от гроба с любимым мужем. В разгар прощания ей стало плохо – она даже была вынуждена выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. 

Дети как могли поддерживали маму. 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен каждому из пришедших вручали диски Токарева «Эхо войны» и «Песни о моей любимой родине». Присутствующие отметили, что Милен – почти точная копия своего звездного отца в молодости.

Слева – дочь, сын и жена // фото: «Агентство Москва»

– Несмотря на то, что Вилли работал в сфере шоубизнеса, бизнесменом не был, – заявил Александр Рапопорт. – Он был настоящим артистом. И любил свою песню: «А жизнь – она всегда прекрасна и не стареет никогда». Вот она и была его жизненной философией. 

Проститься с Вилли Токаревым приехал и Сергей Крылов. Звезда 90-х в последнее время редко выходит в свет.

Сергей Крылов // фото: Агентство «Москва»

На прощании Сергей рассказал, что к Вилли с большим уважением относился и президент Америки Дональд Трамп. 

– Вилли встречался с ним, будучи в Нью-Йорке, – рассказывает Сергей. – Они участвовали вместе в одном ужине, так и познакомились. Тогда Дональд еще не был президентом Америки. Учитывая, как он внимательно относится к хоккеистам, с уважением воспринял и Вилли. Причин не уважать его нет ни одной. 

Поделитесь статьей:
Юлия Началова с родителями // фото: архив редакции

Шоу-бизнес

Семья Юлии Началовой ищет спонсоров для установки памятника певице

Читать далее >

Фото: Агентство «Москва»

Шоу-бизнес

Перед смертью Вилли Токарев стал жертвой аферистов

Читать далее >

Бари Алибасов // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Ляна Фридман: Бари Алибасов использует Шукшину в своих целях

Читать далее >

Политика
Фото недели: Путин рулит в Крыму
Бывшего президента Киргизии обвинили в попытке госпереворота
Активиста Котова будут судить за неоднократное нарушение правил митинга
Мэрия отказала мундепам в согласовании акции протеста 17 августа
Общество
Пытки в "Крестах-2": от вымогательства до изнасилования
Число фигурантов "дела 27 июля" увеличилось до четырнадцати
Минобрнауки предлагает повысить порог приема в столичные вузы
В Геленджике построят город будущего
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

К плюсам эпохи Путина можно отнести окончательное сбрасывание масок – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости: это может быть сочтено слабостью

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

В случае с выборами в Мосгордуму власти не удержались, не убили в себе начальников всея Руси — и получили вполне предсказуемую бучу, ставшую большой головной болью


Культура и ТВ
Антон Долин: Тарантино не знает, чем занимается Мединский
У Минкультуры нет информации о рассмотрении в КС жалобы "Пионера" на цензуру
Практически каждый второй россиянин не читает книги, показал опрос
Квентин Тарантино: Обвинения "Однажды в Голливуде" в расизме – это bullshit
Шоу-бизнес
Перукуа
PaRUS-2019 в Дубае
Семья Юлии Началовой ищет спонсоров для установки памятника певице
Перед смертью Вилли Токарев стал жертвой аферистов

Здоровье
Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами
Депутаты хотят зафиксировать прибыль аптек от наценок на лекарства
Минпромторг назвал преждевременными выводы о "вымывании" дешевых лекарств
Доказательства новой методики лечения Альцгеймера подвергли сомнению
Туризм
Адище и грузинские бандиты: приключения Ивлеевой в путешествиях
Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
"Победа" разрешила брать в салон самолета ноутбуки сверх нормы ручной клади
В руководстве Москвы винят протесты в нанесении ущерба бизнесам и имиджу столицы
Авто
Гаишные камеры вышли из тени – и разоблачили навигаторы
Студенты сибирского вуза сделали из "Калины" катафалк
Водитель взорвавшейся на МКАДе "теслы" получил перелом ноги
На задержанных 27 июля подан иск на 12,5 млн рублей за перекрытие движения
Недвижимость
Нехорошие квартиры: как вернуть заплаченные мошенникам миллионы
Проблемы в транспортной инфраструктуре Москвы влияют на недвижимость
"Авито Недвижимость" объяснила резкое подорожание квартир-студий в России
Сбербанк решился на снижение ставки по ипотеке
Читайте также
Свежий номер

Белозеров повязан квартирной цепью // фото в статье: Global Look Press
Миллиарды – вагонами. Кто и как обогащается на контрактах с РЖД
Олег Мельников // фото: Андрей Струнин
Противник рабства попал в плен в Сирии?
Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Фото: Global Look Press
Бум на похищение невест: романтика или преступление?
Фото: Дмитрий Соколов
Радиоактивная Москва: где фонит столица
9 января 2018 года Титиева задержали за «хранение наркотиков»
Оюб Титиев:
Пока будет Путин – будет Кадыров
Елизавета Олескина
Елизавета Олескина:
Старики имеют право на полноценную жизнь
Наталья Синдеева // фото: Global Look Press
Наталья Синдеева:
Независимость "Дождя" – уже фактор риска
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Ирина Антонова // фото: Андрей Струнин
Ирина Антонова:
Моя цель – возродить музей, который разгромил Сталин


Фото: Global Look Press
Фейк недели: как "база штаба Навального" попала к "Товарищу майору"
стоп-кадр / YouTube
"Ахмат" снова забил "козла" на стадионе
Ольга Бузова // фото: Global Look Press
Ольгу Бузову раскритиковали за плагиат в сценических костюмах
Фото: кадр из фильма «Смерть Сталина»
"Смерть Сталина" подвела Мединского под Конституционный суд
Путин и Рогозин // фото: Global Look Press
Дмитрий Рогозин прикрылся роботом Федором

// фото: Michaela Begsteiger / Global Look Press
Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами
Фото в статье: Global Look Press
Теперь даже двухэтажные: прошлое и будущее вагона-ресторана
Фото: Дмитрий Этманов
Современный спорт стал жертвой черного пиара в Пермском крае
// фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Ученые посоветовали смотреть чайкам в глаза, чтобы они не отнимали еду
Rammstein // фото: Global Look Press
Москвичи сметают билеты на западных звезд и не хотят слушать российских на халяву