Cтала известная точная причина смерти Вилли Токарева

В Москве простились с Вилли Токаревым. Легендарного шансонье похоронили на Калитниковском кладбище столицы. В последний путь его провожала последняя супруга и дети.

На похоронах корреспондентам Sobesednik.ru удалось узнать истинную причину смерти Токарева. Как выяснилось, он умер от онкологического заболевания простаты.

— В конце июня Вилли обратился в Нью-Йорке к местным врачам, — рассказывает близкий друг шансонье Владимир Михайлов. — После обследования ему дали месяц жизни. Так, собственно, и вышло. Вилли прилетел в Москву, потому как у него были запланированы выступления. Отсюда его забрали в больницу. О том, что он серьезно болен, знали только самые близкие друзья.

С подобным заболеванием в свое время столкнулся Иосиф Кобзон, но он прожил больше десяти лет. Вилли не стало за полтора месяца.

— Заболевание коварное, — продолжает Владимир. — У Вилли была, видимо, запущенная форма. Хотя он никогда ни на что не жаловался.

Проститься с шансонье приехали многие знаменитости. Среди тех, кто проводил Токарева в последний путь, наши корреспонденты заметили Михаила Шуфутинского, Сергея Крылова, Жеку и других.