Геннадий Малахов раскритиковал программу "Жить здорово"

Протесты против программы Елены Малышевой «Жить здорово», которую она ведет на «Первом канале», продолжают набирать обороты. В сети даже появилась петиция с требованием закрыть передачу. Как оказалось, претензии к звезде «Первого канала» имеет и другой телевизионный врач – Геннадий Малахов. Об этом он рассказал нашим корреспондентам.

– Я не смотрю программу Елены Малышевой, – честно признается Геннадий Петрович. – Но она была в эфире, есть и, насколько понимаю, будет. Случаются такие вещи: хотим мы или не хотим, они существуют против нашей воли.

О том, что показывает Малышева в своих программах, Малахов знает: о выходках теледивы Геннадию Петровичу рассказывают друзья.

– Я слышал, что она показывала танец матки, что обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! – продолжает Малахов. – Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю. Тут вообще дилемма и несостыковка: одно дело – показывать полезное и доброе, а другое – делать все ради того, чтобы привлечь внимание. У нас с ней всегда были разные подходы. Я занимаюсь лечением безлекарственными методами, а у нее другой подход. В общем, Малышевой я особо не интересуюсь – у меня своя жизнь!

Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно. Но однажды прочитал ее интервью и ужаснулся. В нем теледива уверяла, что место Геннадия Петровича – в тюрьме.

– Я действительно имею на нее зуб, – продолжает Геннадий Петрович. – В одном из интервью, которое мне попалось на глаза, у нее спросили: «Как вы относитесь к Геннадию Малахову?» Она, толком меня не зная, сказала, что таких, как я, надо сажать. Я был очень удивлен. Честно говоря, после этого стал к ней равнодушен. На одном канале все-таки работаем, и вот такие слова из ее уст. Не ожидал.

Сам Геннадий Петрович уже несколько лет остается без эфиров на центральных каналах. Сейчас он живет в Ростовской области. У телеведущего большой участок – двадцать две сотки. Сейчас ему интереснее природа, нежели телевидение. Поэтому в новом сезоне зрители его тоже не увидят. Но Геннадий Петрович не отчаивается.

– Никаких новых предложений у меня нет, – говорит Малахов. – Уже который год. Понимаете, на телевидение очень непросто попасть. Тебя должен пригласить продюсер. Туда бесполезно соваться просто так. Но я не скучаю. Несколько лет назад стал блогером – у меня есть своя страничка на ютубе, куда я уже выложил больше полутора тысяч видео. Например, целебную кулинарию – аналогов этой программы нет. Я стараюсь, чтобы все было и интересно, и полезно. Недавно, например, рассказал, как избавился от геморроя без лекарств. Этот ролик просмотрели 125 тысяч человек. В какой-то момент увидел другое видео на тему лечения геморроя. Смотрю, а там один миллион триста тысяч просмотров. Я так удивился: «Ни фига себе, какие цифры!» Включил этот ролик, а там сидит мужик, лица своего не показывает и перечисляет кучу лекарств от геморроя. При этом сам от него еще не вылечился. Хотя уверяет, что боли у него уменьшились. Да где же уменьшились, если геморрой не прошел? В общем, в интернете нужны громкие названия, замануха. В моем блоге такого нет!