Вокзал для одной. Скандал с Пугачевой как первая буря в стакане лета-2019

Скандал вокруг въезда Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве хорошо иллюстрирует, как сегодня работает информационное поле. Россия живет и реагирует на внешние раздражители все чаще в режиме внезапной лавины. Актуальность и свежесть не важна.

Дело в том, что Пугачева за годы «примадонской» карьеры подъезжала поближе к поездам неоднократно. Есть свидетели, как это было в Москве, а ваш покорный слуга, например, наблюдал, как длинный белый лимузин с Аллой Борисовной на борту катил по пешеходной зоне прямо ко входу железнодорожного вокзала в Риге. В машине она ожидала прибытия поезда и вышла минут за 20 до отправления. В столице Латвии просто нельзя было подъехать прямо к вагону, а так бы... Сложно подъехать вплотную и на московском Белорусском вокзале, откуда А.Б. ездила в индивидуальном вагоне на «Славянский базар» в Витебск. Но для певицы всегда стараются делать исключения, да и в случае с этой поездкой кто-то из сотрудников вокзала ведь открыл въезд ее машине прямо на перрон.

Роли в этой незатейливой истории предсказуемы. Блогерам нужен хайп ради просмотров. Коллегам Пугачевой по цеху — оставаться в обойме, поэтому, несмотря на то, что им тоже хочется вот так подъезжать, они хором бросились защищать свою «главную», зачастую даже поперек логики. Лев Лещенко, например, поинтересовался у возмущенных россиян: «Она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?» — хотя никаких чемоданов Алла Борисовна, разумеется, сама не тащила. И не тащила бы, даже если бы ее «Майбах» заехал прямо в вагон и выгрузил прямо у джакузи.

Юрий Лоза, как водится, высказался перпендикулярно всем, раскритиковав историю с лимузином. Но у Лозы свой, индивидуальный хайп: он теперь главный альтернативщик по всем околомузыкальным вопросам. Правда, в разговорном жанре.

В общем, на носу середина лета. Скучно. Помусолить отъезжающих на отдых знаменитостей — последняя возможность взбодриться. Некто по фамилии Сергеев первым написал на Пугачеву заявление в ГИБДД. В принципе, идеальный нанотриллер для того, чтобы, позевывая, вкушать его на даче в гамаке. Даже госТВ сюжетиком отметилось. Но спойлер у триллера такой: штраф 500 рублей за езду по пешеходной зоне плюс осадочек от скандальчика, к которым Алле Борисовне не привыкать.

Зарулил же Игорь Верник в пешеходный переулок у родного театра. Кто помнит, чем там все закончилось? Много крика, пара ироничных шуток на церемониях с участием Верника, а штраф... Ну, знаете ли: семь евро за всероссийское напоминание о себе — где вы еще такие тарифы найдете?