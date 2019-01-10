ГИБДД, Верник и тюрьма для московских автолюбителей

Мы теперь живем в мире хайпа. Социальные сети и интернет-каналы формируют общественное волнение по самым разным поводам. В первых числах января Игорь Верник со своим джипом стали «исчадием ада»: актер проехался по пешеходной зоне в самом центре Москвы, в Камергерском переулке, где находится Московский художественный театр.

В принципе это правильно, что в России перестали смотреть на статус человека. Нарушил — отвечай. С другой стороны, Верник действительно стал заложником ситуации. Точнее, даже не Верник, а МХТ, сотрудники которого вынуждены проезжать к служебному входу по пешеходной зоне (тротуару), потому что других вариантов организаторы дорожного движения им не оставили. Многие актеры, как выяснилось, пользуются этим способом доехать до подъезда.

На защиту Верника от возмущенного общественного мнения встали и родной МХТ, и Ксения Собчак. Столичные власти, как известно, борются с засильем машин в центре столицы самыми радикальными методами — прежде всего сужением, а не расширением проезжих частей улиц. Граждан активно приучают к общественному транспорту, которому везде у нас дорога. Про Верника и прочих хорошо узнаваемых людей в этой ситуации как-то не подумали. Да, наверное, они в метро, как и остальные москвичи, не развалятся, но все-таки нехорошо артистов лишать возможности доехать до места работы (одного из лучших театров страны) на машине. В этой истории вопросы должны быть к тем, кто занимается организацией движения в Москве.

Вопросов таких, к слову, за последнее время накопилось немало. В Москве из-за выделенных полос для общественного транспорта зачастую вообще стало непонятно, куда ехать. Особенно в зимних условиях, когда новая мудреная разметка еще и скрывается под снегом. Перестроился на метр раньше или позже — ты уже нарушитель. Застрял из-за пробки на перекрестке на желтой «вафельнице» — выложи три тысячи. В итоге, если все новые нормы соблюдать до сантиметра, помех станет огромное количество, а риск ДТП заметно увеличится.

Вопросы хочется задать и москвичам-активистам, которые массово стали устанавливать во дворах шлагбаумы (а городские власти теперь за это еще и дают субсидии). Да, неприятно, когда в твоем дворе днем паркуются машины, да еще и нарезают круги в поисках места. Но разве не логично, что утром одни уезжают со своих дворов, а на их место встают те, кто работает возле вашего дома, а вы так же встаете на «чье-то» — возле своей работы?

Идея властей понятна: заставить нас отказаться от машин вообще. От удобства. От комфорта. Но зачем же автовладельцы сами радостно льют воду на эту мельницу? Если все дворы будут закрыты шлагбаумами, а все парковки станут платными (да и их на всех не хватит), мы попросту вообще не сможем никуда выезжать. Плати — и любуйся тем, какая красивая тачка стоит у тебя во дворе.

...Верника все-таки оштрафовали. На 500 рублей. МХТ задумался и наверняка будет просить власти решить этот вопрос. Что касается интернет-хайпа, к сожалению, приходится признать, что подобный подход к интернет-повестке формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации.