Илья Резник заявил, что Алла Пугачева стала жертвой травли

Алла Пугачева неожиданно оказалась в центре скандала. Певица проехалась по перрону одного из столичных вокзалов на своей машине. Этим звезда вызвала недовольство многих пользователей соцсетей. По нашей информации, сейчас решается вопрос об увольнении директора вокзала, позволившего примадонне заехать на перрон.

Близкий друг Аллы Борисовны, легендарный Илья Резник уверен: певица стала жертвой страшной травли, которую он сам пережил несколько лет назад.

— Мы и знать не знали, что происходит, — рассказывает жена Ильи Резника Ирина. — Мы сейчас находимся на отдыхе. Интернетом Илья не пользуется, ноутбук и телефон ему не нравятся, а телевизор смотрит исключительно в информационных программах и аналитических шоу. Его интересуют программы Владимира Соловьева, «60 минут», «Время покажет» и программа Андрея Норкина.

Илья Рахмиэлевич уверен: видимо, Пугачева кому-то помешала. Поэт не исключает, что певицу «заказали» конкуренты.

Илья Резник с супругой // Фото: Global Look Press

— Начата кем-то очередная травля Аллы Борисовны, — считает Илья Рахмиэлевич. — Не знаю, какие на это причины... Или певицы, которым нужны гастроли, напуганы новостями, что Алла Борисовна собиралась в тур. Не исключаю, что они при помощи своих спонсоров заказали эту провокацию. После антибожьего пиара Бари Алибасова все возможно... Или журналистам дана команда отвлечь наш народ от той страшной трагедии, которая происходит сейчас в Иркутской области. А что значит, когда дана команда СМИ, мы знаем не понаслышке.

Шесть лет назад Илье Резнику самому пришлось с этим столкнуться. Легендарный поэт проехал несколько метров по разделительной полосе и оказался в центре грандиозного скандала.

— Тогда, 31 января 2013 года, на Кутузовском проспекте, как нам сказали потом, по приказу министра внутренних дел Колокольцева была сделана видеозапись, как мой супруг проехал 60 метров по разделительной, — рассказывает Ирина. — Одного из 400 нарушителей, проехавших в тот день именно так, наказали штрафом в 500 рублей. Но председателя Общественного совета при МВД РФ, моего мужа, народного артиста России, Илью осудили по полной. Об инциденте написали 160 СМИ. Первый, кто мгновенно сообщил в соцсетях об этом, стал депутат Госдумы, некто Хинштейн. Мы думаем, что адвокат Кучерена для большего административного ресурса мечтал занять пост Ильи все шесть лет. Для нас эта должность была приятной общественной нагрузкой при потрясающем министре, генерале армии Нургалиеве. Мы ездили по детским домам и приютам. Выступали перед личным составом по всей России. Проводили благотворительные концерты «Служить России». Илья хотел добровольно покинуть этот пост. Но министр Колокольцев был против. А потом что-то изменилось.

— После этого скандала нам показывали средний палец из проезжающих машин, прокалывали колеса и срывали зеркала, — продолжает Ирина. — Разбивали стекла в Илюшином джипе. Но самое страшное — это смерть сотрудника ГИБДД, который отпустил Илью. Его, участника боевых действий в Южной Осетии, уволили. Мы его устроили в службу безопасности одной коммерческой организации. Проработав на хорошей зарплате 2 года, закодированный от алкогольной зависимости, он потом не выдержал, сорвался. И умер. Ни одного олигарха или чиновника из 400 машин, проезжавших в тот день также по разделительной, даже не остановили.

— А теперь я хочу вернуться к вчерашней ситуации на перроне, — вторит Резник. — Что совершила из смертных грехов Алла Борисовна? Украла миллиарды из бюджета? Совершила преступление против человека или животного? Нахамила? Что случилось? Она что, первый раз подъезжает к поезду? Она что, молода и здорова так, как эти певички, требующие авто к трапу, ничего сделавшие для СССР, для России? Песенную поэзию, музыку и исполнение эпохи 80-х создало «бриллиантовое трио» Паулс-Резник-Пугачева, и никому не удастся этого повторить. Никто и никогда не будет иметь такую всенародную любовь, как Алла Борисовна. Это простая зависть. Грех ваш. Оказывается, есть такое чувство, эмоция. Этот ген отсутствует у нас с Ирочкой вообще. И детей в «Маленькой стране» мы растим, чтобы, не дай Бог, этот ген проявился!

Супруги с Аллой Пугачевой // Фото: Мила Стриж

— Помолитесь. Покайтесь в своих грехах, журналисты-киллеры, — продолжает Ирина Романова-Резник. — Вы моего мужа в 2013 году довели до больничной койки. Из-за вас он нажил себе прободную язву, которая чуть не забрала его у меня спустя два года. Я не буду реагировать теперь на каждое ваше слово. Но я каждый день молюсь о здравии Аллы Борисовны, что она есть в Илюшиной судьбе. Она — единственная, кто месяц назад оказал нам помощь в спасении моей мамы. Будем молиться с Илюшей о ее здравии каждый день. А вам, завистникам, просто советую пойти в храм. Придите к Господу Богу. Покайтесь. Подумайте о здоровье начальника Рижского вокзала. Не берите грех на душу. И возрадуйтесь, что вы живы, здоровы, что у вас есть одежда и еда. Всем воздастся по деяниям нашим.