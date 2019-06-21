Не только музыка: три топ-активности "Нашествия"-2019

19–21 июля в Большом Завидове Тверской области отметит свой юбилей самый масштабный и посещаемый ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье. На мероприятии выступят более 150 коллективов, среди которых как мэтры жанров, так и новые имена.

Но уже много лет «НАШЕСТВИЕ», как и любой другой масштабный музыкальный фестиваль, — это не только про музыку. Какие еще активности ждут его гостей на этот раз? Мы выбрали самые интересные на наш взгляд:

Послание землян

На фестивале пройдет флешмоб «Космический смайл»: все желающие смогут поучаствовать в создании различных конфигураций, которые ночью будет фотографировать спутник. В дальнейшем эти фотографии можно будет найти в сетях.

В субботу, 20 июля, посетители фестиваля станут свидетелеми запуска ракеты с земли, а в воскресенье смогут связаться с экипажем и пообщаться с космонавтами.

Благодаря сотрудничеству фестиваля с «Роскосмосом» посетители смогут увидеть экспозиции с уникальными артефактами, макетами, аппаратами, а также принять участие в разнооборазных интерактивах и конкурсах с призами и подарками.

Да будет свет!

Ночь спустилась — и все разбежались по палаткам? Не в этот раз! «Нашествие» будет светиться даже ночью. Теперь в центре площадки посетители смогут продолжить отдых в любое время суток.

А для нескучного времяпрепровождения можно посетить лекторий фестиваля, где разместится настоящая обсерватория с телескопами. Всем желающим предоставится возможность посмотреть на ночное небо, ну а кто хочет, может загадать желание.

Уж замуж невтерпеж?

Хотите сделать своей половинке по-настоящему необычное предложение с привкусом слэма и мошпита? Работники ЗАГСа на рок-фестивале соединят даже самые металлические сердца. И не волнуйтесь, брать с собой вторую половинку не так уж и опасно — в конце концов, на мероприятиях всегда можно будет и развестить.