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НАШЕСТВИЮ – 20 лет

Шоу-бизнес
12:42, 19 июня 2019

"7Б"
"7Б"

Фестиваль НАШЕСТВИЕ объявил финальный состав участников.

Этим летом фестиваль отыграет так, как никогда. Сейчас уже кажется, что НАШЕСТВИЕ было всегда, и мало кто помнит, что стартовал фест не на открытой поляне с тремя сценами, а всего в девяти километрах от Кремля. В этом году организаторы решили вспомнить событие 1999 года и отметить его музыкальной пресс-конференцией в том самом ДК «Горбунова» 19 июня.

Основной опен-эйр тоже пройдет в особенном формате: с 19 по 21 июля в Большом Завидово сыграют как новые команды, так и те, кто шел в ногу с фестивалем все эти 20 лет.

Кроме музыки для зрителей будут доступны кинотеатр, лекторий, библио-шатер, детские мастер-классы и даже возможность спеть на главной сцене.

К числу участников фестиваля на основной сцене добавились Ольга Кормухина и Алексей Белов, «7Б» и «Аффинаж», участие в фестивале на сцене «НАШЕ 2.0» примут «Мамульки Бенд», «Тайм-Аут», «ДМЦ», Джанго и «Старый Приятель», а актуальный лайн-ап сцены «Ультра» дополнили собой hardcore-группы Junkyard Storytellas и «Ермак!».

«Мамульки Бенд»

Напомним, что эти музыканты присоединились к впечатляющему составу музыкантов НАШЕСТВИЯ-2019: «ДДТ», «Мумий Тролль», «Би-2», «Аквариум», Гарик Сукачёв, «Алиса», «Сплин», Вячеслав Бутусов, «Пикник», «Ночные Снайперы», «Чиж & Co», «Браво», Вадим Самойлов, «Пилот», «Наив», «Горшенев», «Сурганова и Оркестр», Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, «СерьГа», Lumen, Louna, «25/17», «Калинов мост», The HATTERS, «Несчастный случай», Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, «Ундервуд», Найк Борзов, Anacondaz, Tequilajazzz, «Мураками», F.P.G, «План Ломоносова», «Северный Флот», MORDOR, «Бригадный подряд», «Эпидемия», «Кирпичи», «СЛОТ», МЭD DОГ, «Операция Пластилин», «Громыка», «Нервы», «Гудтаймс», «Тролль Гнёт Ель», [AMATORY], Jane Air, «Ангел НеБес», JACK ACTION, «Монгол Шуудан», ##### (5 DIEZ), «Моды», Dёргать!, Casual, «Гран-КуражЪ», Порт (812), LASCALA, Пневмослон, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, «Голос Омерики», Grizzly Knows No Remorse, Clockwork Times, «Гребля», «Фантастика», Гоша Куценко и группа ГК, Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ, «Черный вторник», PRAVADA, ORIGAMI, «Круиз», LKVR, «Шапито», «Аркона», «Казускома», «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», «Бенгальские Подонки», «несогласие», «кис-кис» и многие другие.

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