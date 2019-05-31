Примадонна российской эстрады, супруга Максима Галкина и многодетная мать Алла Пугачева не забыла, что сегодня у Владимира Кузьмина день рождения. Артисту исполнилось 64 года.

Пугачева опубликовала в Instagram архивный кадр рок-музыканта, оставив для него лаконичную подпись: «С днем рождения!!! Кузьмин».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 30 Май 2019 в 10:17 PDT

Композитор Игорь Николаев тоже опубликовал в своем блоге поздравления другу: «Володя, с днём рождения! Будь здоров и по возможности счастлив! Зажги сегодня в Кремле!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 30 Май 2019 в 10:39 PDT

Музыкант также не забыл поздравить и свою бывшую супругу Наташу Королеву, которой сегодня исполнилось 46 лет. Николаев опубликовал отрывок видео песни «Прощайте, детские мечты», сочиненную много лет назад специально для именинницы. «Наташа, с днем рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям! Фееричного концерта сегодня!» — написал артист.

К поздравлениям присоединилась и многочисленная армия поклонников музыкантов.