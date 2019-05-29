Звезда сериала «Мажор» и картины «Гуляй, Вася!», актриса Любовь Аксенова сыграла главную роль в современной версии «Грозы» Островского.

Режиссер Григорий Константинопольский еще лет десять назад задумал экранизировать это произведение, но тогда не смог найти инвесторов. По словам постановщика, время шло, а «Гроза» становилась все актуальней и актуальней. К тому же последние сто лет в кинематографе за нее никто не брался. И вот свершилось: премьера фильма состоится 15 июня на фестивале «Кинотавр» в Сочи, в рамках основной конкурсной программы.

Действие пьесы перенесено в современную российскую глубинку. В волжском городе Калинове со времен классика мало что изменилось. Текст режиссер все же адаптировал под сегодняшний день, но сюжет остался прежним.

Свекровь Катерины Кабаниху воплотит на экране Виктория Толстоганова. В фильме также заняты Алиса Хазанова, Мария Шалеева, Алексей Макаров, Иван Макаревич и другие артисты.

Несколько песен для картины написал и исполнил Иван Макаревич. Для музыкального оформления также взяты некоторые хиты «Альянса», Любови Успенской и других музыкантов.