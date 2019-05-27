Мария Шукшина отметила день рождения необычным флешмобом

Заслуженной артистке России, старшей дочери Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной Марии 27 мая исполнилось 52 года. Накануне актриса театра и кино приняла участие во флешмобе, который популярен в соцсетях. Задача была опубликовать свою фотографию десятилетней давности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria) 25 Май 2019 в 7:19 PDT

«Должна вам сказать, что я пошла дальше и сделала разницу в 20 лет между фотографиями. На фото кадры из т/сериалов: в зеленом — "Приключения мага", в фиолетовом — новый проект, съемки которого идут полным ходом, но говорить о нем пока нельзя», — написала звезда в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria) 26 Май 2019 в 8:59 PDT

Подписчики Марии сошлись в том, что за двадцать лет она почти не изменилась, разве только если в лучшую сторону. В своем следующем посте Шукшина разместила свежее фото, подписав его так: «52 оттенка красного!». Поклонники дружно поздравили актрису с днем рождения, пожелав ей всяческих благ и много интересных новых ролей.