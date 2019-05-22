Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы

Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.

Накануне поездки Леонид Агутин дал концерт на площади Кронштадта. У города был день рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 20 Май 2019 в 12:08 PDT

«Кронштадт. Морской Никольский Собор. Великолепной красоты храм! К моему стыду и удивлению, был в Кронштадте первый раз, — написал артист у себя в Instagram, опубликовал видео своего выступления. — Рад, что позвали на День Города! Спасибо жителям легендарного Кронштадта за искренний, тёплый приём и прекрасную атмосферу! Надеюсь, ещё свидимся!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 22 Май 2019 в 5:06 PDT

Сразу после этого Агутин вместе с женой Анжеликой Варум отправились в Венецию. У артистов было сразу два повода для столь романтичного путешествия: 20-летие свадьбы и 50-летие Анжелики. Музыканты щедро поделились с подписчиками фотографиями и видео из поездки, а также архивными снимками со свадьбы. Пара считается одной из самых крепких среди артистов российского шоу-бизнеса.