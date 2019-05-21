Надежда Михалкова и Кристина Орбакайте поздравили детей с днями рождения

21 мая родились сразу трое звездных наследников. Как известно, дети Надежды Михалковой появились на свет в браке с режиссером Резо Гигинеишвили. Дочь Нина и сын Иван родились в один день, но с разницей в два года. Актриса еще ни разу не показала общественности их лица. Сегодня Нине исполнилось восемь лет, Ивану — шесть. В связи с этим событием мама опубликовала в Instagram трогательный пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) 20 Май 2019 в 3:03 PDT

«21.05 всегда будет самым счастливым днем в моей жизни. Нина и Ваня — моя крепость, они в одну секунду могут делать жизнь невыносимой и через секунду — самой счастливой, слезы сквозь смех и смех сквозь слезы. На этой фотографии должна быть и я где-то наверху и с закрытыми глазами падать на руки Нины, она нас всех крепко и уверенно держит, когда не отвлекается на глупости. Я их очень люблю и желаю здоровья, всё остальное организую и потерплю... ну... до 18 лет точно постараюсь. С днём рождения, моя банда!» — написала Надежда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 20 Май 2019 в 10:01 PDT

Кристина Орбакайте, которая совсем недавно летала в Лондон, чтобы поздравить младшего сына Дени с 21-летием, сегодня поздравила старшего Никиту.

Никите Преснякову исполнилось 28 лет. Певица разместила в Instagram видео, на котором Никита читает книгу сестре Клавдии, и сообщила:

«Я обожаю это видео 2014 года! Никусик, мой любимый, золото-солнечный, талантливый и упёртый сыночек, с Днём Рождения! Спасибо, что благодаря тебе я узнала это счастье — быть мамой! Ты всегда идёшь своей дорогой и это здорово. Верь в себя».

К поздравлению мамы присоединились Марина Юдашкина, Лолита Милявская, Максим Галкин, другие звезды и многочисленные поклонники.