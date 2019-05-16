С появлением социальной сети Instagram у звезд отечественно шоу-бизнеса появилась традиция поздравлять друзей и близких со всевозможными знаковыми событиями. В обязательном списке оказываются и звездные дети. Так, почти одновременно трое артистов поздравили детей с днями рождения, а Лобода даже показала, как это происходит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 14 Май 2019 в 11:55 PDT

Потомственная актриса Алика Смехова поделилась с поклонниками семейным фото. На нем сразу три поколения семьи. «Наступил день рождения моего старшего сына Артёма, — написала у себя на странице Алика Смехова. — Он ровесник века — 19 лет. Прилетел к нам на гастроли помогать, заодно и отметили вместе-преемственность поколений, так сказать. Сын, я тебя очень люблю, верю и надеюсь, спасибо, что ты выбрал меня своей мамой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 15 Май 2019 в 12:32 PDT

Одной из наследниц Ивана Урганта исполнилось 11 лет. Старшая родная дочь шоумена была названа в честь бабушки Ивана, актрисы Нины Николаевны Ургант. Последний раз телеведущий публиковал фотографию Нины ровно год назад. На этот раз под снимком дочки Иван оставил весьма лаконичную подпись с сердечком: «I love, 11».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 16 Май 2019 в 1:05 PDT

А певица Светлана Лобода опубликовала видео с празднования дня рождения старшей дочки Евангелины, которой исполнилось восемь лет.